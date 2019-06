Die Herbrechtinger Einsatzgruppe hat in den vergangenen Wochen den Bewuchs auf der Ruine entfernt.

Der Bewuchs an den Mauerresten der Hermaringer Güssenburg konnte bei den teils in luftiger Höhe am Seil hängend erfolgten Arbeiten vollständig beseitigt werden. An einigen Stellen hatten sich durch Verwitterung und Wurzelwerk Steine gelockert – hier war bei den Instandhaltungsarbeiten Vorsicht geboten. Für das von der Gemeinde Hermaringen beauftragte Team der Bergwacht sei die Aktion auch eine gute Übung im Umgang mit der Baumschleuder und den entsprechenden Steigmitteln gewesen, so die Aussage der Bergwachtleute. Eine Baumschleuder ermöglicht, einen angebundenen Wurfbeutel über etwas in der Höhe zu schleudern und dann ein Kletterseil hochzuziehen.