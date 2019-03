Die nächsten Termine der Beratungsstelle Frau und Beruf in Heidenheim, Giengen, Dischingen und Niederstotzingen stehen an.

Die Beratungstage der beim Landratsamt Heidenheim angesiedelten Kontaktstelle Frau und Beruf bieten Frauen die Möglichkeit, ihre Fragen zu verschiedenen Bereichen des Berufslebens wie Berufswegplanung, Berufsrückkehr, Aufstiegsförderung, Fortbildungsmöglichkeiten oder Existenzgründung zu klären. Zu letzterem Thema gibt es bei der IHK Ostwürttemberg, Kooperationspartner der Kontaktstelle, Beratungsangebote. Die Beratungsgespräche sind vertraulich und kostenfrei.

Der nächste Beratungstermin der Kontaktstelle Frau und Beruf im Rathaus in Giengen ist am Dienstag, 9. April.

Die nächsten Termine in Heidenheim sind am Mittwoch, 10. April von 8 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 17. April von 8 bis 12 Uhr im Landratsamt Heidenheim, Dienstgebäude Bergstraße 36.

Der nächste Beratungstermin im Rathaus in Niederstotzingen ist am Mittwoch, 17. April, und der im Rathaus in Dischingen findet am Mittwoch, 3. April statt.

Anmeldung und Informationen unter Tel. 07321.321-2558, E-Mail: frau-und-beruf@landkreis-heidenheim.de.