Themen in diesem Artikel Wir lesen Leseecke

Auch an der Warthbergschule gibt es nun eine gemütliche Leseecke.

Früh übt sich, wer ein Meister werden will: An der Herbrechtinger Wartbergschule haben die Schüler nun auch die Möglichkeit, täglich die Zeitung zu lesen. Und zwar in einer bequemen „Wir lesen“-Leseecke, für die die Heidenheimer Zeitung einige Sitzsäcke gesponsert hat. Die Kosten für das Zeitungsabo übernimmt für ein Jahr lang das Kreismedienzentrum. Dessen Leiter, Jan von der Osten, freute sich mit den Drittklässlern, die beim Fototermin gleich mal probesitzen durften.