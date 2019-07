Ob Dixie, Swing, Rock oder Blues – allemal wird es ein grooviger Benefiz-Frühschoppen in und rund um die Dischinger „Arche“ am Sonntag, 7. Juli, ab 11 Uhr.

Ob Dixie, Swing, Rock oder Blues – allemal wird es ein grooviger Benefiz-Frühschoppen in und rund um die Dischinger „Arche“ am kommenden Sonntag, 7. Juli, ab 11 Uhr. Beliebte Sommertradition ist der Auftritt der „Dixie-Freunde-schaffen-Freude-Benefiz-Session-Band“; die Besetzung setzt sich alljährlich für den guten Zweck spontan zusammen. Heuer kündigen Harry Berger (Saxophone), Holger Frey (Posaune), Michael Kugel (Gitarre, Geige), Christoph Arndt (Klavier, Geige), Karin Hellmann (Kontrabass), Klaus Sautter (Banjo) und Wolfgang Pösselt (Waschbrett-Motivator des Events) ihr Kommen an.