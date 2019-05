Bei der Steinheimer Raiffeisenbank ist man mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden und will an den Geschäftsstellen festhalten.

Mit einer Bilanzsumme von 140,2 Millionen Euro zählt die Raiffeisenbank Steinheim zu den kleineren, eigenständigen Genossenschaftsbanken. Das sagte Bankvorstand Karl Seibold in seinem Jahresbericht zum Abschluss des 129. Geschäftsjahres in der Albuchhalle. Und einmal mehr forderte er von der Politik, „kleinere Banken mit risikoarmen Geschäftsmodellen von bürokratischen Lasten zu befreien“. Dankbar zeigte sich Seibold, über die Diskussion in Europa darüber, wie ein besonderes Aufsichtsmodell für kleinere Banken aussehen könnte.

„Genossenschaften sind eine bewährte Rechtsform“, sagte Karl Seibold unter Beifall und unterstrich im Blick auf die Raiba Steinheim: „Wir bekennen uns ausdrücklich im Internet-Zeitalter zu unseren Geschäftsstellen vor Ort, wo unsere Kunden auf ihnen bekannte Ansprechpartner treffen. Genossenschaften böten ein alternatives Wirtschaftsmodell. Es zähle das Wohl aller, nicht der Profit. Mehr als 100 Jahre nachdem Raiffeisen im Westerwald die erste ländliche Genossenschaft gegründet hat, seien seine Ideen aktueller denn je. „Bei uns muss man keine Angst haben, dass Kredite morgen verkauft werden und die Mitglieder und Kunden nicht mehr wissen, wer ihr Vertragspartner ist.“

„Es zählt nicht der Profit“

Bestätigt fühlt sich Seibold in seiner Auffassung durch eine repräsentative Umfrage: Nach der sind zwei Drittel der Deutschen der Meinung, dass Genossenschaften für mehr Gerechtigkeit sorgen. Drei Viertel der Befragten halten die Wirtschaftsform zeitgemäß. 90 Prozent geben an, dass sie einer Genossenschaft beitreten würden, die sich für ihre Belange einsetzen würde.

Zufrieden mit den Zahlen

Die Zahlen des 129. Geschäftsjahres legte Bankvorstand Eduard Reisenauer vor. Die Bilanzsumme stieg binnen Jahresfrist um 5,7 Prozent (oder 7,4 Millionen Euro) auf 140,2 Millionen Euro. Die Kundeneinlagen wuchsen um 5,6 Millionen auf 116,4 Millionen Euro an. Reisenauer bezifferte die Summe aller betreuten Kundenanlagen auf 166 Millionen Euro. Um 5,6 Prozent oder 5,8 Millionen Euro legte das Kundenkreditvolumen auf 108,5 Millionen zu.

Die von der Raiba Steinheim vergebenen Kredite blieben zum großen Teil in der Region um Steinheim. Das sichere Arbeitsplätze und der Gemeinde entsprechende Steuereinnahmen, sagte Reisenauer. Der Bilanzgewinn lag bei rund 122 000 Euro. 204 Mitglieder traten 2018 der Raiba Steinheim bei. Ihr gehören 2731 Genossen an.

Die Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hannelore Eberhardt, gab den Prüfbericht des Genossenschaftsverbands in groben Zügen bekannt. Demnach wurde die Vermögenslage für in Ordnung befunden und der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. 3,5 Prozent Dividende auf die Geschäftsanteile wurden vorgeschlagen. Jeweils einstimmig waren die Ergebnisse, als es um die Annahme des Geschäftsberichts und die Verteilung des Bilanzgewinnes ging. Zudem wurden die Aufsichtsräte Pascal Mack und Matthias Speier für eine weitere Amtszeit gewählt.