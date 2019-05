Im Herbrechtinger Gemeinderat gibt es nur leichte Veränderungen. Ein Kommentar von Günter Trittner.

Während in größeren Städten die politische Landschaft erodiert, wird der Gemeinderat in Herbrechtingen vom Wind der Veränderung nur leicht gestreift: Jeder Stadtrat, der sich am Sonntag erneut dem Votum der Wähler gestellt hat, wird auch in der nächsten Sitzungsperiode im Gremium vertreten sein. Die Freien Wähler bleiben die kommenden fünf Jahre bestimmende Kraft mit einem Stimmenanteil von 57,2 Prozent. Sie haben ihre Position im Vergleich zu 2014 (53,5 Prozent) sogar noch ausgebaut. Dies geht zu Lasten von CDU und SPD. Die CDU fällt von 27,4 auf 25,1 Prozent, die SPD von 19,1 auf 17,7 Prozent. Das tut zwar weh, doch die SPD kann ihre vier Sitze halten, nur die CDU büßt einen ein und muss sich mit fünf begnügen.

Angesichts des landesweiten Trends zu Grün, dürfte sich der Kreisverbund der Grünen fragen, ob man es bei dieser Wahl nicht doch mit einer eigenen Liste in Herbrechtingen hätte versuchen sollen.

Das Setzen auf Bewährtes, das die Herbrechtinger bei dieser Wahl gezeigt haben, hat zur Folge, dass nur vier neue Gesichter im Gremium sind: der Bissinger Thomas Österle, der Eselsburger Peter Gentner, die Bolheimerin Christine Nusser und der Herbrechtinger Günter Thierer. Matthias Sturm kehrt als alter Bekannter zurück. Er war bereits 15 Jahre im Gemeinderat, bis er im November 2014 sein Mandat aus beruflichen Gründen aufgab.

Die Wahl in Herbrechtingen ist ein Beispiel dafür, dass man in den kleineren Städten die parteipolitischen Strömungen in der Bundes- und Landespolitik zwar wahrnimmt, bei der Kommunalwahl aber deutlich die Personen im Vordergrund stehen. Bürger, welche über Sport und Vereinszugehörigkeit einen klingenden Namen haben oder über ehrenamtliche Tätigkeiten in der Gemeinde fest verankert sind, haben gute Chancen gewählt zu werden. Solche Menschen für eine Kandidatur zu bewegen, ist wieder der Nicht-Partei der Freien Wähler am besten gelungen.

Dass die Herbrechtinger auf bewährte Mandatsträger gesetzt haben, macht für den neuen Bürgermeister Daniel Vogt die Aufnahme seiner Amtsgeschäfte Ende Juni sicher leichter. Er findet im Sitzungssaal bereits bekannte Gesichter vor sich. Auch für die Mammut-Aufgabe Schulsanierung ist es hilfreich, dass das Gros des Gemeinderats die Planungen von Beginn an begleitet hat. Auf der anderen Seite führt das Bestätigen der Amtsinhaber aber auch dazu, dass das Gremium sich nicht verjüngt. Der neue Gemeinderat ist schlicht fünf Jahre älter als sein Vorgänger.