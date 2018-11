Steinheim Beifall für Petra Frank

Steinheim / kdk

Wolfang Erdt bedankte sich bei seiner Helferin.

Bei der Jugendsportler-Ehrung ergriff Sportlehrer Wolfgang Erdt spontan das Wort, nach dem seine Schwimm-Mannschaft zur Mannschaft des Jahres proklamiert worden war. Seine in Leichtathletik und Schwimmen bis auf Landesebene so erfolgreichen Mannschaften seien froh über Petra Frank. Helfend ist sie als Coach bei den Trainingsstunden meist nach den Schulstunden. Auch helfe Petra Frank in der TV-Geschäftsstelle mit und sei im Ganztagesbetrieb der Hillerschule einfach unentbehrlich. Es gab Blümchen und für Sportler wichtiges „Kraftfutter“ aus Erdts Bienenhaus.