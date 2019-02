Kreis Heidenheim Bei den Handwerkern stehen die Leute Schlange

Kreis Heidenheim / Manuela Wolf

Mieten, wohnen, kaufen: Arbeit ohne Ende und trotzdem ganz viel Frust. Warum ist die Freude der Handwerker über volle Auftragsbücher nicht ungetrübt?

Privatinvestoren, Industrie, Kommunen: Dank lächerlich niedriger Zinsen wird allerorten gebaut. Bei den Handwerkern stehen die Leute Schlange. Anders als vermutet, ist das trotzdem nicht das pure Vergnügen für viele Betriebe. Denn die verdienen im Moment zwar ordentlich Geld. Aber sie haben viel mehr Arbeit, als sie bewältigen können – und deshalb einen Haufen Kunden, die verärgert über monatelange Wartezeiten sind. „Es ist menschlich, dass jeder seinen Auftrag für den wichtigsten hält und verärgert ist, wenn er nicht sofort einen Termin bekommt“, sagt Robert Smejkal, Inhaber der gleichnamigen Flaschnerei in Mergelstetten und hiesiger Kreishandwerksmeister. „Aber es ist nicht in Ordnung, uns Handwerker deshalb wie die größten Deppen hinzustellen. Es gibt viele Faktoren, die derzeit gegeneinander und nicht ineinanderlaufen.“

Verärgerte Kunden

Stichwort Fachkräftemangel. Auf dem Bau hat sich hochmoderne Technik breit gemacht. Es genügt nicht mehr, dass Mitarbeiter Standard-Handgriffe beherrschen. Kabel über Kabel, erneuerbare Energien und Alltagshelfer, die sich via Handy fernsteuern lassen – Smejkal und seine Kollegen können nicht jeden beliebigen Angestellten für anspruchsvolle Arbeiten einsetzen. Zusätzliche Fachkräfte einzustellen ist derzeit unmöglich, der Arbeitsmarkt ist wie leergefegt. Bestimmte Aufträge können deshalb nur der Reihe nach abgearbeitet werden.

Ausbilden würde helfen, klar. Aber auch da hakt es an allen Ecken und Ende. Manchen Betrieben ist es inzwischen zu viel Aufwand, denn die guten Lehrlinge wandern nach Abschluss ihrer Ausbildung oft ab in die Industrie, wo sich mehr Geld verdienen lässt. Häufig finden sich schlichtweg keine Interessenten, die mit anpacken wollen – „und wenn, dann sind das die, die Voith und Hartmann für uns übriglassen“, so Smejkal.

Engpässe gibt es immer öfter beim Material. Smejkal berichtet von einem Produzenten für Flachdachbahnen, der in diesem Jahr erstmals erst Mitte Februar die Maschinen wieder einschaltet. Begründung: Im Winter werde auf dem Bau eh nicht viel gearbeitet. Dass die Handwerker bei guter Witterung auch an kalten Tagen versuchen, der Auftragsflut Herr zu werden, kam dem Unternehmer offenbar nicht in den Sinn. Ein anderes aktuelles Beispiel ist die Spezialfarbe für Bleche. 500 Kilo werden für einen bestimmten Auftrag benötigt, die herstellende Firma schreibt eine Abnahme von mindestens fünf Tonnen vor.

Und dann grätscht auch noch die Politik dazwischen. Laut Mindestlohngesetz darf ein Arbeitstag im Handwerk maximal zehn Stunden umfassen. Ein Freizeitausgleich an anderen Tagen ist nicht möglich. Von bezahlten Überstunden beispielsweise am Samstag kommt bei den Leuten netto nicht viel im Geldbeutel an. Also passiert es immer wieder, dass Smejkal ein komplettes Team erneut auf eine Baustelle schicken muss, nur, um Arbeiten abzuschließen, die sich am Vortag in kürzester Zeit hätten erledigen lassen. „Der Fleißige wird in Deutschland nicht belohnt“, sagt er. „Im Gegenteil. Man wird zur Trägheit erzogen. Das ist ein Irrsinn, gerade in Zeiten wie dieser.“

„Wir arbeiten so viel wir könnten“

Ein Ende der Auftragswelle ist nicht in Sicht. Smejkal wirbt deshalb um Verständnis auf beiden Seiten. Handwerker seien Schaffer und administrative Aufgaben nicht ihre Stärke. Oft dauerten Arbeiten länger als erwartet, das ziehe sich dann durch den Tag und am Ende würden ein, zwei Kunden durchs Raster fallen: „Es wäre gut, diese Kunden zu informieren, denn die warten sonst vergeblich und sind zu Recht verärgert.“ Geschehe das nicht, sollte trotzdem keine böse Absicht unterstellt werden. Nicht jeder Betrieb verfüge über ein gut funktionierendes Büro. Smejkal: „Andererseits sollten die Kunden bedenken, dass ihr Auftrag derzeit nicht der einzige ist. Wir arbeiten, so viel wir können, und wir freuen uns über jeden Auftrag. Aber der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Wenn es nicht gerade zum Dach reinregnet, hilft nur Geduld.“

Branche weiter auf Wachstumskurs

Die Dachverbände der Deutschen Bauindustrie und des Deutschen Baugewerbes rechnen auch im laufenden Jahr mit einer Auftragslage auf hohem Niveau. Im Wohnungsbau wird ein Wachstum von 5,5 Prozent oder rund 320 000 Einheiten erwartet, im Wirtschaftsbau sind bis zu 7 Prozent Umsatzwachstum möglich.

Nach einigen zögerlichen Jahren wird sich nach Einschätzung der Verbände auch die öffentliche Hand weiter investitionsfreudig zeigen. Bund, Länder und Gemeinden bringen überfällige Projekte auf den Weg – etwa im Straßen- oder Gleisbau. Die vollen Auftragsbücher sind auch ein Jobmotor. Verglichen mit der Flaute im Jahr 2009, haben die Betriebe ihre Belegschaft um 20 Prozent auf über 800 000 Mitarbeiter ausgeweitet, Tendenz steigend.