Gemeinsam mit Kindern aus Tschechien haben Nattheimer Wiesbühlschüler eine Woche im Erzgebirge verbracht.

Seit bereits 23 Jahren treffen sich Nattheimer Wiesbühlschüler mit Schülern befreundeter Schulen. Zum fünften Mal hat diese deutsch-tschechische Begegnung nun im „Viererpack“ stattgefunden: 40 Kinder aus Nattheim, den tschechischen Orten Nova Role und Touzim und Breitenbrunn in Sachsen verbrachten eine prall gefüllte Woche im Erzgebirge.

Auf den noch verschneiten Höhen wurde im Sportpark Rabenberg, einem ehemaligen Leistungszentrum des DDR-Sports, das „Basislager“ bezogen. Für Handwerksprojekte traf man sich in der Breitenbrunner Goethe-Schule mit den Jugendlichen der dortigen siebten Jahrgangsstufe. Erzgebirgische Handwerkstraditionen standen auf dem Programm.

Von Klöppeln bis Schnitzen

In zehn Teilprojekten erfuhren die Kinder und Jugendlichen, womit sich die Bergler früher neben dem Erzabbau sonst noch zwangsweise beschäftigten, um den kargen Lohn etwas aufzubessern. Holz- und Schnitzarbeiten fehlten ebenso wenig wie Klöppeln und Steine schleifen, Filzen, Körbe flechten oder Töpferarbeiten.

Die Angebote der Erzgebirgs-Küche stand bei den Kindern hoch im Kurs. Aufgelockert und vertieft wurde das Programm zudem durch zwei Ausflüge in die nähere Umgebung: nach Schwarzenberg und Annaberg. In beiden Orten gibt es beredte Zeugnisse des früheren Lebens und der Handwerke zu entdecken. Aber auch das moderne Handwerk wurde nicht ausgelassen: In den Hallen der Annaberger Backwarenfabrik, von wo aus Christstollen in alle Welt verschickt werden, blieb so mancher Mund vor Staunen offen und schloss sich erst, nachdem die eigenen Backwerke darin verschwunden waren.

Abschiedstränen gab’s auch

Am Abend vor der Heimfahrt wurden die Arbeitsergebnisse vor großem Publikum präsentiert. Diese Feier rundeten die Nattheimer mit Ukulelen und Gitarre musikalisch ab, bevor die traditionelle Disco den Schlussakkord setze. Hier zeigte sich einmal mehr, was in wenigen Tagen trotz Sprachbarriere und manchem nicht unwesentlichen Altersunterschied entstanden war. Das Motto „gemeinsam handeln – voneinander lernen – zusammen wachsen“ fand wieder einmal seinen Niederschlag in etlichen Abschiedstränen.