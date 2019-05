Jetzt wird’s ernst: Nachdem der Neubau der Brenzkanalbrücke im vergangenen Jahr verschoben wurde, soll es diesen September tatsächlich losgehen. Einschränkungen inklusive.

Für den Neubau der Brenzkanalbrücke in Bergenweiler steht der Starttermin nun definitiv fest. Wie bereits Ende vergangenen Jahres angedeutet, soll im September 2019 mit dem Abriss der Brücke aus dem Jahr 1947 begonnen werden. Das gab Sontheims Bürgermeister Matthias Kraut am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats bekannt. Nach einem Gespräch mit Vertretern des Landratsamts sei es allerdings wie befürchtet: Eine Überquerung der Brenz ist während dieser Zeit nicht möglich, auch nicht für Fußgänger.

Kein Rechtsanspruch auf einen Steg

Das Gleiche gelte während der zweiten Bauphase von April bis zur Fertigstellung Ende Juni. Für die Zeit der Baupause von Ende Dezember bis Ende März soll die Brücke aber behelfsmäßig befahrbar sein. Auf Nachfrage aus dem Gremium betonte Kraut, dass man dem Landratsamt durchaus nahegelegt habe, während der Bauphasen zumindest einen Fußgängersteg zu installieren. Dort sehe man aber keinerlei Möglichkeit. Auch aus naturschutzrechtlichen Gründen. „Mehr als fordern können wir es nicht“, so Kraut. Einen Rechtsanspruch auf eine Brücke jedenfalls habe man nicht.

Für jene Anwohner der Brückenstraße, die auf der Richtung Bundesstraße gelegenen Seite des Brenzkanals wohnen bedeutet das: Sie sind vom Rest des Dorfes abgeschnitten, müssen die Umleitungsstrecke B492/Bergenweiler Weg nutzen. Auch um zum Bahnhof zu gelangen. Schulkinder haben zudem keine Möglichkeit, zur Bushaltestelle zu gelangen. Für jene Kinder, die am anderen Brenzufer leben, also für die Mehrheit, soll laut Bürgermeister Kraut aber eine zusätzliche Buslinie eingerichtet werden.

Infoveranstaltung gefordert

Auf Vorschlag von Jonas Pürckhauer (FWV) soll das Landratsamt nun darum gebeten werden, eine Infoveranstaltung über den Ablauf des Brückenneubaus zu organisieren. „Wir müssen die Leute mitnehmen. Das ist beim letzten Mal nicht richtig gelaufen.“

Beim letzten Mal, das heißt im Herbst 2017, als der Neubau der Brücke eigentlich über die Bühne gehen sollte. Kurz vor Beginn waren die Arbeiten dann aber erneut verschoben worden. Der Grund: Am Landratsamt hatte man aufgrund einer Schätzung aus dem Jahr 2015 mit Baukosten in Höhe von 440 000 Euro gerechnet, ein Zuschuss in Höhe von 225 000 Euro war bewilligt. Nach Einholung der Angebote stand allerdings fest: Der Neubau kostet beinahe doppelt so viel, nämlich rund 850 000 Euro.

