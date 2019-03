Ein Vorhaben in Oberstotzingen hat im Gemeinderat für eine Diskussion gesorgt.

Oberstotzingen. Gut 20 Minuten hat sich der Niederstotzinger Gemeinderat in öffentlicher Sitzung mit einem Baugesuch beschäftigt, das in Ortsrandlage verwirklicht werden soll. Das Gesuch verursachte einiges Kopfzerbrechen – weniger baulich, sondern durch äußere Bedingungen.

Hinter den Gärten, quasi in der zweiten Reihe, soll ein Einfamilienhaus mit Walmdach Wirklichkeit werden. Ein Bebauungsplan gilt dort nicht, von Außenbereich kann auch keine Rede sein. Ein richtiges Sträßchen ist ansatzweise vorhanden. Der Häuslesbauer möchte sogar auf eigene Kosten den Straßenbau realisieren und auf eigene Kosten die Anschlüsse an die Versorgungsleitungen in der Stettener Straße herstellen lassen und dabei weitgehend Eingriffe in die bestehende Fahrbahn vermeiden. Eine Art Spülverfahren ist geplant.

Bauamtsleiterin Daniela Armele hatte das Baugesuch als solches vorgestellt, ehe Bürgermeister Marcus Bremer die Frage stellte: „Ist die Erschließung wirklich gesichert?“ Im fraglichen Quartier befindet sich eine (private) 200 Meter lange Abwasserleitung, die ein anderer Häuslebauer verlegt hatte. An sie will der jetzige Bauherr anschließen. Bremer: „Sowohl technisch als auch rechtlich ist die Erschließung möglich, das Baugesuch also solches zu genehmigen.“ Allerdings seien Dienstbarkeiten erforderlich sowie die Verpflichtung, nur Schmutzwasser einzuleiten und Regenwasser oberirdisch versickern zu lassen.

Es entwickelte sich eine leidenschaftliche Debatte, an deren Anfang Stadtrat Manfred Roth eine Befahrung des Abwasserkanals mit einem TV-Auge einforderte. Bernd Hegele war hingegen nicht der Meinung, dass das Grundstück „eine geordnete Erschließung hat“. Das ist doch dort beinahe Außenbereich. Bürgermeister Bremer teilte die Beurteilung nicht: Baurechtlich ist das Innenbereich. Und jeder Fall, der vielleicht ähnlich gelagert ist, müsse individuell betrachtet werden. Erschließung ist immer dort möglich, wo entsprechende Anlagen vorhanden sind.

Probleme in der Zukunft sah Stadtrat Berthold Wetzler, „wenn dort noch andere bauen wollen“. Irgendwann werde die Stadt doch noch den Abwasserkanal übernehmen müssen. Nach weiteren Wortmeldungen wurden vier Beschlüsse gefasst: Jeweils einstimmig wurde beschlossen, dass der Bauherr auf eigene Rechnung die Erschließung des Grundstücks und den Ausbau des Wegs vornimmt. Der Weg soll danach als öffentlicher Weg gewidmet werden. Das gemeindliche Einvernehmen zum Baugesuch gibt es erst, wenn das Ergebnis der Kanaluntersuchung vorliegt. Zwei Nein-Stimmen wurden notiert, als es um die Grunddienstbarkeit im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung und eine Grunddienstbarkeit der Stadt ging.