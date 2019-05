Neben dem Wasserturm Oberstotzingen überlässt die Stadt Niederstotzingen der Telekom eine kommunale Fläche für die Errichtung eines neuen Masts.

Die Stadt ist im Zugzwang, was den Mobilfunkausbau angeht. Zum einen hat die Bundesnetzagentur eine LTE-Abdeckung von bundesweit 97 Prozent bis 2020 vorgeschrieben und die Deutsche Telekom beauftragt, dafür zu sorgen. Zum anderen sei – so Niederstotzingens Bürgermeister Marcus Bremer jetzt im Gemeinderat – laut einer örtlichen Umfrage nur ein Viertel der Befragten mit der aktuellen Netzversorgung zufrieden.

Die Telekom sei in Bezug auf mögliche Standorte für Mobilfunkmasten auf die Stadt zugekommen, erinnerte der Bürgermeister. Verbunden mit dem Beschluss, der Telekom kommunale Flächen dafür anzubieten, sei der Vorschlag zweier Standorte gewesen: der Wasserturm in Oberstotzingen, auf dem sich ohnehin schon Mobilfunkantennen befinden, und der Bereich bei der Stadthalle Niederstotzingen. Beide Plätze seien auch als geeignet für das Vorhaben eingestuft worden.

Galgenberg ungeeignet

Allerdings hätten dann zwei Anwohner der Bergstraße Bedenken gegen den Standort Stadthalle geäußert und stattdessen Bauhof und Galgenberg vorgeschlagen, so Bremer. Die Telekom habe diese Alternativen wegen Kapazitätsverlust aber als ungeeignet eingestuft. Besichtigt worden seien schließlich fünf Standorte: Stadthalle am Gebäude im südlichen Teil, Stadthalle auf dem ehemaligen Spielplatz im Nordosten, Ballsporthalle an der östlichen Gebäudeseite, Galgenberg an der Bergstraße und Wasserturm Oberstotzingen. Standorte in der Ortsmitte und mit hoher Lage würden funktechnisch als am sinnvollsten gelten, hatte die Verwaltung festgehalten.

In der Sitzung des Gemeinderats ging dann Holger Völkner, Informationsmanager Baurecht, Funk und Umwelt bei der Deutsche Funkturm GmbH als einer Schwester der Telekom, auf die Eignung der Standorte und auf Details ein. Keine Frage sei der Wasserturm Oberstotzingen, auf dem sich ohnehin schon Mobilfunkantennen befänden. Dort könne man die LTE-Antennen einfach anschrauben.

Bei der Entscheidung über einen Standort in Niederstotzingen scheide neben dem Galgenberg auch der südliche Bereich der Stadthalle aus – dies aus baurechtlichen Gründen wegen der Abstandsflächen. Als geeignet für freistehende Masten verblieben die Fläche nordöstlich der Stadthalle und die Ostseite der Ballsporthalle. Völkner: „Die modernste Technik, die wir gerade haben, wird aufgebaut.“ Die Masten hätten eine Höhe von 25 Meter. Als Material sei Schleuderbeton vorgesehen, man könne aber auch Gittermasten bauen.

Der Bürgermeister sagte: „Für mich scheidet der Standort bei der Stadthalle eher aus.“ Er wolle den Bereich beim ehemaligen Spielplatz gern frei halten. Bremer betonte, dass man Befürchtungen gegenüber der Mobilfunkstrahlung ernst nehmen müsse. Es bestehe aber jetzt die Möglichkeit zur Verbesserung der Versorgung. Die Grenzwerte in Deutschland und Europa seien gleich, so Völkner. Und sie würden überprüft. Es beständen vertikale und horizontale Schutzabstände. Die Antennen würden in der Höhe flach über die Dächer abstrahlen, nicht direkt nach unten.

Möglichkeit zur Mitsprache

Bremer fragte weiter, was passieren würde, wenn die Stadt keine Flächen zur Verfügung stellt. Der Auftrag bestehe, antwortete Völkner. Die Deutsche Funkturm müsse dann geeignete Standorte suchen und mit den Eigentümern sprechen. „Wenn Sie Nein sagen, gehen wir nach Baurecht vor.“ Jetzt habe man dagegen als Gemeinderat noch die Möglichkeit, steuernd mitzuwirken. „Ich möchte es nicht aus der städtischen Hand geben“, betonte Stadträtin Sylvia Bader. Sonst habe man keine Mitsprachemöglichkeiten mehr.

Stadtrat Werner Heisele wies darauf hin, dass heute jeder das Handy bei sich in der Tasche trägt und diese viel stärker strahlen würden. Marianne Nikola erkundigte sich, bis wann der Mast stehen würde. Wenn alles klappt, „können Sie Ende 2020 telefonieren“, meinte Völkner.

Der Bürgermeister forderte dann zur Abstimmung über die Standorte auf. Jeweils einstimmig entschied sich das Gremium für den Abschluss von Verträgen für den Wasserturm Oberstotzingen und für die Ballsporthalle. Ohne Gegenstimme fiel auch die Entscheidung für Schleuderbeton als Baumaterial für den freistehenden Mast bei der Sporthalle.