Dischingen Ballmertshofen: Neue Krippe im alten Kindergarten

Dischingen / Klaus Dammann

Die steigende Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen für die Jüngsten zwingt die Gemeinde Dischingen, kurzfristig eine weitere Einrichtung zu schaffen

Dringender Handlungsbedarf besteht für die Gemeinde Dischingen beim Blick auf die Nachfrage nach Plätzen zur Kinderbetreuung der Ein- bis Zweijährigen: Alle zehn Krippenplätze im Kinderhaus St. Johannes sind belegt und es besteht eine Warteliste, die aktuellen Prognosen zufolge bis März/April 2019 einen Stand von zwölf Kindern erreichen wird. Somit würde für Dischingen aufgrund des Rechtsanspruchs auf einen Platz die Einrichtung einer komplett neuen Krippengruppe zum nächsten Kindergartenjahr erforderlich.

Im Gemeinderat informierte am Dienstagabend Volker Faber, Fachberater für Kindertagesstätten des Landesverbands Katholischer Kindertagesstätten, über die Situation in der Härtsfeldgemeinde. Er stellte die erstellte Kindergartenbedarfsplanung vor.

Bürgermeister Alfons Jakl sprach von einem „sprunghaften Anstieg“ bei der Inanspruchnahme von Plätzen für Kinder unter drei Jahren. Faber schilderte, dass es schwierig sei in der Gemeinde wegen ihrer vielen eingruppigen Kindergärten, so ja in Dunstelkingen, Demmingen, Eglingen und Frickingen. Es ergebe sich die Frage, was investiert werden muss: „Es geht ja um sehr viel Geld.“

2017 seien es in Dischingen 232 anspruchsberechtigte Kinder gewesen, die tatsächliche Inanspruchnahme habe bei 180 gelegen, so Faber. Es sei aber schwierig zu sagen, wie sich diese Zahl entwickelt. Eine Auswertung habe für die Altersgruppe drei bis sechs Jahre 158 Anspruchsberechtigte bei 154 Plätzen ergeben. Hier sei man gut aufgestellt.

„Absoluter Handlungsbedarf“

In der Altersgruppe ein bis drei Jahre seien es 46 Anspruchsberechtigte. Für Zwei- bis Dreijährige ständen zwölf Plätze zur Verfügung – hier könnten vier Einrichtungen Kinder aufnehmen und hätten „noch einen Puffer nach oben“. Nur zehn Plätze seien für Ein- bis Zweijährige vorhanden – somit bestehe „absoluter Handlungsbedarf“. Faber: „Dischingen braucht mindestens eine weitere Krippengruppe.“ Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde für jedes Kind, das andernorts eine Krippe besucht, einen finanziellen Ausgleich bezahlen müsse.

„Dass wir eine zusätzliche Krippe brauchen, ist unumstritten“, stellte der Bürgermeister fest. „Sehr angetan“ sei er von der Vorstellung eines Waldkindergartens. Insofern habe man die Schaffung einer solchen Einrichtung erwogen, mit der die Auflösung des Gemeindekindergartens in Frickingen und dort die Einrichtung einer Krippe einhergehen könnten. Alternativ sei über eine neue Kinderkrippe andernorts nachgedacht worden. Beim Bau des Dischinger Kinderhauses sei ja auch die Möglichkeit zur Erweiterung der Krippe einbezogen worden. Deren bauliche Umsetzung würde aber zwei bis drei Jahre dauern.

Als dritte Möglichkeit habe man die Reaktivierung des alten Kindergartens in Ballmertshofen erkannt, so Jakl. Durch einen relativ schnell machbaren Umbau könne hier eine Krippe entstehen. Für das Gebäude müsse man ohnehin etwas tun. Die Kosten bezifferte er auf rund 260 000 Euro, ein Zuschuss von 70 000 Euro bei zehn Plätzen sei zu erwarten. Jakl: „Aber wir könnten die Krippe auf einen Schlag voll machen anhand der Warteliste.“

Es gebe einen Standortvorteil für Ballmertshofen, sagte er. Dennoch solle aber die Planung für eine Erweiterung des Kinderhauses ebenfalls weiter verfolgt werden.

Gemeinde als Träger

Das Raumprogramm nach einem Umbau des Ballmertshofener Kindergartens könne später einmal auch anders genutzt werden – also für Drei- bis Sechsjährige, so Faber. Man werde wahrscheinlich keine baurechtliche Genehmigung brauchen, da das Gebäude zuvor schon als Kindergarten gedient habe, ergänzte der Bürgermeister. Die Einrichtung würde in Trägerschaft der Gemeinde betrieben. Man werde zwei Fachkräfte einstellen müssen.

Nach der geplanten Betriebsform der Krippe erkundigte sich Gemeinderat Michael Raunecker. Jakl sprach von einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten von 7 bis 13 Uhr, „aber wir sind hier flexibel“. Wie Faber sagte, sei mit Personalkosten von jeweils 40 000 bis 50 000 Euro zu rechnen.

Ob es nicht möglicherweise Vorteile gebe, wenn man einen Modulraum für die Krippe mietet, wollte Stefan Kragler wissen. Dann werde die Gemeinde so viel Miete zahlen, wie der Umbau des eigenen Gebäudes kostet, antwortete Jakl.

Werner Koths befand, dass der schnellste Weg zum Handeln beim eigenen Haus in Ballmertshofen besteht: „Da ist kein Cent fehlinvestiert.“ Anton Scherer warnte vor den Folgekosten. „Was bleibt einem übrig?“, fragte Jakl. „Ich will nicht, dass unsere Kinder woanders hingehen.“ Faber nannte für solche Fälle Ausgleichszahlungen von 12 000 Euro je Kind und Jahr.

Einstimmig akzeptierte das Gremium dann die Bedarfsplanung, ebenso wurden der Umbau in Ballmertshofen zu einer neuen Krippe und das mittelfristige Angehen der Erweiterung beim Kinderhaus befürwortet. Der Bauzuschuss wird beantragt. Auf Anträge von Stefan Kragler und Martin Pampuch sollen Finanzmittel für die Erweiterung in den Haushalt 2019 aufgenommen und die Waldkindergarten-Planung angegangen werden.

Ein Waldkindergarten als Zukunftsmodell für Dischingen?

Seine positive Meinung zu einem Waldkindergarten in Dischingen bekundete im Gemeinderat Bürgermeister Alfons Jakl. Für eine solche Einrichtung mit einem Bauwagen habe man einen Standort am Härtsfeldsee mit seinen vielen Spielmöglichkeiten erkannt. Jakl sah hier ein Zukunftsmodell, wenn sich bei drei- bis sechsjährigen Kindern Bedarf ergeben sollte.

Für die Lösung des Platzproblems bei der Kinderkrippe gab das Gremium aber dem Umbau des Kindergartens in Ballmertshofen den Vorzug. Von „seinem Traum“ verabschieden muss sich Jakl vorerst dennoch nicht, denn die Gemeinderäte folgten einem Antrag von Martin Pampuch, einen Waldkindergarten in die mittelfristige Planung aufzunehmen.