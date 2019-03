Ein Leserbrief zum Parken am Itzelberger See.

Der Itzelberger See, das wissen alle in Königsbronn, ist total überlastet. Bei schönem Wetter ist er von einer Autolawine umstellt. Das ärgert viele in Königsbronn, und vor allem die Anrainer in Itzelberg leiden. Das ist ein großes Problem – auch für einen Gemeinderat, der sich wirklich um seine Bürger kümmert. Aber wie will die Gemeindespitze dieses unerträgliche Problem lösen? Indem sie aus dem großen Problem ein noch größeres Problem macht: Die Gastronomie am See soll gegen alle Vernunft deutlich vergrößert werden. Nach dem Willen von Nick Oelkuch als Betreiber soll bei der Mini-Golf-Anlage ein länglicher Kiosk-Schuppen entstehen, „Almhütte“ genannt. Ein vierkantholzartiger Trumm – von der Fläche doppelt so mächtig wie das bisher Bestehende. Da bei der Gemeindeversammlung klar wurde, dass fast alle anwesenden Bürger das Ganze für unerträglich halten, schlug Bürgermeister Stütz einen Ausweg vor: Experten sollen nun einen Lösungsvorschlag zumindest für das absehbar Verkehrschaos erarbeiten. Da die Gemeindespitze etwas gegen den Willen ihrer Bürger durchsetzen will (warum bloß?), kommen nun „Experten“ von außen. Diese Experten, von der Gemeinde (also von den Bürgern) teuer bezahlt, werden niemals sagen: „Lasst es bleiben!“ Stattdessen werden s eine Lösung präsentieren – die (wetten!) sehr genau dem entsprechen wird (vermutlich mit minimalen Abstrichen), was die Bürger im Gegensatz zur ihrer Gemeindespitze partout nicht wollen. Aber was können die Bürger dann noch dagegen sagen – wenn es doch die Experten empfehlen! Außerdem wird es heißen: Wir müssen etwas tun, jetzt haben wir ja schon Geld ausgegeben – für die Experten! Die Lösung am Itzeberger See, das wissen alle, wäre einfach und billig: Abrüstung nicht Aufrüstung unhaltbarer Zustände. Ein erster Schritt: Nicht noch mehr Plastikboote im kleinen See erlauben, wie es beabsichtigt ist! Wie grotesk der Drang nach Vergrößerung der Gastronomie und des touristisches Angebots am bereits jetzt malträtierten See ist, zeigt sich an einem kleinen Detail: Um der Autolawine Herr zu werden, will nun Bürgermeister Stütz das letzte Stückchen Wiese zwischen Itzelberg und Königsbronn opfern, sprich: als Parkplatz zubetonieren oder zukiesen lassen. Also noch mehr Autos an den kleinen See locken, der mal eine Oase der Ruhe war. Ballermann, Grüß Gott.

Arno Luik, Königsbronn