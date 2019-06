In Sontheim stand am Wochenende ein Treffen von Dampffahrzeugen an.

Ordentlich Dampf gemacht haben am Samstag und Sonntag die Mitglieder der Interessengemeinschaft für Brauchtum und Technik (IGS). Erstmals veranstaltete der Verein auf seinem Gelände hinter der Hermann-Eberhardt-Halle ein „Modell-Dampftreffen“.

Erwartet wurden unter anderem 15 Echtdampfmodelle, Lokomotiven, Lokomobile und Dampfmaschinenmodelle. Auch Mitfahrten waren möglich. Außerdem zeigte die Brauchtumsgruppe unter dem Motto „Großer Waschtag“ wie man früher Wäsche, also quasi zu Omas Zeiten, gewaschen hat.