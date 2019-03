Themen in diesem Artikel Unwetter

Bachhagel, Burghagel und Oberbechingen feierten am Samstag ihre erste urkundliche Erwähnung vor 750 Jahren mit einem großen Festakt.

Schon 10 000 Jahre vor Christi Geburt war das Bachtal besiedelt. Schriftliche Zeugnisse gibt es aus dieser Zeit natürlich nicht, aber Georg Wörishofer sprach beim großen Festakt am Samstagabend in der Gemeindehalle von Bachhagel von eindeutigen Siedlungsspuren. In knapp 75 Minuten beleuchtete er die Geschichte der drei Jubilare: Bachhagel, Burghagel und Oberbechingen. Er klärte auch darüber auf, dass das Wort „Hagel“ im Dorfnamen nichts mit Unwetter zu tun habe, sondern daher rührt, dass eben die kleinen Dörfer auf einem Hügel (damals Hagel genannt) errichtet wurden.

Stolz auf blühende Dörfer

Die erste Bürgermeisterin Ingrid Krämmel brauchte geschlagene zehn Minuten, bis sie namentlich alle Ehrengäste begrüßt hatte. Aus ihren Worten sprach der Stolz auf die Bürger, auf die blühenden Dörfer im Bachtal. Dillingens Landrat Leo Schrell konnte sich nicht erinnern, solch ein rundes Jubiläum schon einmal im Landkreis gefeiert zu haben.

Der Schirmherr der Festtage zog seinen Hut vor dem bürgerschaftlichen Engagement in Vergangenheit und Gegenwart: „Der Schlüssel der Geschichte liegt nicht in der Geschichte, sondern in den Menschen. Über all die Jahrhunderte hätten Menschen Geschichte gestaltet, Siedlungen errichtet, den Alltag lebenswert gemacht.“ Der Redner ermunterte dazu, diesen Zusammenhalt weiter zu pflegen: Nur in der Gemeinschaft werde Großartiges erreicht. Daher sei es wichtig, hier nicht nachzulassen: „Ohne Ehrenamt beginnen die Fundamente des Staats zu zerbrechen.“

In launigen Worten überbrachten die Pfarrer die Glückwünsche: „Erst durch meine Anwesenheit bekommt das Fest heute internationale Bedeutung“, meinte der aus lndien stammende Priester Thomas Payappan von der katholischen Seelsorgeeinheit. Sein evangelischer Kollege Axel Schmidt, dessen Gemeindezentrum 1980 eingeweiht wurde, fragte: „Was haben sie eigentlich 680 Jahre ohne uns Evangelische hier gemacht?“

Umrahmt wurde die Veranstaltung von der historischen Musikgruppe „Kurzweyl“. Außerdem rief eine Historiengruppe die Bachhagler Sagen vom „Mann ohne Kopf“ und dem „Stehbrunnenweible“ in Erinnerung. Minutenlangen Applaus begleitete den abschließenden Höhepunkt: Unter Dirigentin Sylvia Amma hatte der Musikverein „Froher Mut“ zur Uraufführung der „Festfanfare 750 Jahre Bachhagel“ Aufstellung genommen. Der anwesende Komponist Franz Xaver Holzhauser konnte mit der famosen Aufführung mehr als zufrieden sein.