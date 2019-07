Wilhelm Rochau wurde mit der „Silberdistel“ ausgezeichnet.

Seit mehr als zehn Jahren steht Wilhelm Rochau im Dienst der Umweltstation Mooseum. Gemeinsam mit seinem Team veranstaltet der inzwischen 80-Jährige Vorträge, Workshops und Führungen, bei denen Besucher Wissenswertes über heimische Tiere und Pflanzen lernen können.

Für dieses ehrenamtliche Engagement wurde er nun mit der Silberdistel geehrt, einer Auszeichnung, die die „Augsburger Allgemeinen Zeitung“ seit 27 Jahren an Menschen vergibt, die Besonderes fürs Gemeinwohl geleistet haben. „Der Schutz der Natur, der Tiere und Pflanzen lag mir schon immer am Herzen“, so Rochau. „Deswegen freut mich die Auszeichnung, die nicht nur mir, sondern allen Helfern und Unterstützern der Umweltstation gilt.“