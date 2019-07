Um die Kulturgeschichte der Gastronomie auf dem Härtsfeld geht es bei einer Schau im Härtsfeldmuseum.

Nach dem 30-jährigen Krieg hatte Neresheim zwar lediglich 400 Einwohner, aber acht Bierbrauer und zwei Weinwirte. 1779 gab es dort sieben Gasthäuser, 1853 waren es nur noch fünf. Dies alles kann man derzeit feststellen bei einem Besuch im Härtsfeldmuseum. Dort wurde im Rahmen des Stadtfests eine Ausstellung unter dem Titel „Bier, Brauen, Gemütlichkeit – Kulturgeschichte der Gastronomie auf dem Härtsfeld“ eröffnet.

Zu sehen sind zum Beispiel ein 200 Jahre alter Bierkrug, ein altes Gästebuch oder alte Flaschen mit Etiketten, sagte Stadtarchivar Holger Fedyna zur Einführung in Anwesenheit von Ehrengast Alessandro Gaudiano, des Gesandten der italienischen Botschaft in Berlin und des damit zweithöchsten Repräsentanten Italiens in Deutschland. Er weilte aus Anlass der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit dem italienischen Bagnacavallo auf dem Härtsfeld. Neresheim sei also schon immer international gewesen, schmunzelte Fedyna.

Der Archivar hat sich in seiner Schilderung nicht auf die Kernstadt beschränkt, sondern auch die heutigen Stadtteile in den Blick genommen. Elchingen etwa hatte einst vier Gaststätten, und die „Kanne“ in Ohmenheim sei noch älter als bisher gedacht. Ging man bisher vom Jahr 1620 aus, so darf man laut Fedyna jetzt annehmen, dass es die Gaststätte bereits Ende des 16. Jahrhunderts gegeben hatte, also 30 Jahre früher. Damals nämlich wurde die Wirtin der Hexerei bezichtigt, weil sie in der Fastenzeit Fleischspeisen gereicht haben soll.

Das Bier sei auf dem Härtsfeld natürlich nach dem Reinheitsgebot gebraut worden, sagte er weiter. Dabei sei es aber auch darum gegangen, sich die Konkurrenz vom Hals zu halten. Es gab sogar einen Strafbefehl dafür, dass Bier aus Bayern unverzollt eingeführt wurde. Denn früher gab es hier wirklich eine Landesgrenze. Zölle sind zwar nicht mehr fällig und die Landesgrenze ist nicht spürbar, aber die vielen Brauereien existieren trotzdem nicht mehr. Geblieben ist als einzige auf dem hinteren Härtsfeld die Familienbrauerei Hald in Dunstelkingen.

Die Ausstellung im Härtsfeldmuseum ist sonntags im Juli, September und Oktober jeweils von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet.