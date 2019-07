230 Einsatzkräfte probten in Herbrechtingen am Samstagvormittag den Ausnahmezustand mit Rauch, Feuer und Explosionen. Schauplatz des Spektakels war die alte Bibrishalle.

Kawumm! Schwarzer Rauch über der alten Bibrishalle. Vor wenigen Minuten war drin noch ein Handball-Derby gelaufen. Doch nach einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters hatten Fans Pyrotechnik gezündet und damit die Decke in Brand gesetzt. Draußen spielten sich nun Szenen wie aus einem Katastrophenfilm ab. Verletzte schrien um Hilfe. Mit Martinshorn und Blaulicht rückten Feuerwehren, Sanitäter und Polizisten an. Flammen züngelten aus dem Fenster im Erdgeschoss. Zügig wurden Schläuche ausgerollt und Tragen aufgebaut. Was, wenn das ganze Gebäude gleich in die Luft fliegt? Jede Sekunde zählte. Es ging um Menschenleben. Das Tempo zog an. Aber da, schon wieder: Kawumm!

Ernstfall und Routine, diese beiden Wörter passen nicht zusammen. Und trotzdem machen Großübungen wie die am vergangenen Samstagvormittag in Herbrechtingen Sinn. „Heute geht es darum, dass man es mal gemacht hat“, sagte Michael Salwik, Pressesprecher der Feuerwehr. Und so war das Ziel der sechsmonatigen Vorbereitungsphase gewesen, so viele Szenarien wie möglich in den Vormittag einzubauen. Vor Ort waren dafür nicht nur Kameraden von den Wehren aus Heidenheim, Herbrechtingen, Dettingen, Mergelstetten und der Werksfeuerwehr von Bosch-Siemens, sondern auch Sanitäter und Polizisten, dazu mehr als 35 Laien-Schauspieler, die Rauchvergiftungen und andere, teils lebensgefährliche Verletzungen simulierten. Insgesamt wirkten bei der Übung 230 Einsatzkräfte mit.

Etwa 350 Schaulustige

Viele Zuschauer waren gekommen und warteten ab 8.30 Uhr auf den großen Knall. Und sie warteten eine ganze Weile: Weil die Leitstelle mit echten Alarmierungen beschäftigt war, hing das „Spiel“ in der Warteschleife. Erst kurz nach 9 Uhr dann die erste Explosion. Der Heidenheimer Pyrotechniker Felix Antoniuk hatte die Halle am Tag zuvor mit seinen beiden Kollegen von „Hellstone Fireworks“ stundenlang präpariert. Allein auf dem Dach waren 45 „besondere pyrotechnische Raucherzeuger“ verteilt, die eigentlich im militärischen Bereich Anwendung finden. Fünf mittlere und ein großer Lycopodium-Mörser schossen Flammen und Staub in die Luft. Zwei Zementsäcke wurden mit Schwarzpulver zerschossen. Acht weitere Mörser und diverse Knaller ließen zur Trümmersimulation Styropor und Pappstückchen regnen. Antoniuk: „Ein Feuerball alleine wirkt nicht realistisch. Es braucht Material, damit es echt aussieht.“

Zu Beginn der Planungen gab es die Überlegung, tatsächlich Feuer zu legen. Doch dann wurde entschieden: Der Stresslevel für die Einsatzkräfte ist auch ohne einen Brand hoch genug. Lieber sollte die Situation im Innern der Halle unberechenbar bleiben. Fünf Raucherzeuger reduzierten die Sicht in einem abgelegenen Teil auf null. Drei große Nebelmaschinen, wie sie in Diskotheken eingesetzt werden, sorgten für Chaos auf dem Spielfeld. Und wer die Küchentür öffnete, dem schlug ein Feuerball entgegen. Einer der „Fireworkers“ bezog dauerhaft Stellung neben der Türe. Nur, wer Schutzkleidung trug, durfte den Raum betreten. Um zu verhindern, dass die explosiven Materialien in die falschen Hände kommen, hatte das Team um Felix Antoniuk, der seit Jahren im Heidenheimer Naturtheater für die Pyrotechnik zuständig ist, übrigens Nachtwache vor der alten Bibrishalle gehalten.

Während auf der einen Straßenseite die Einsatzkräfte rotierten, schlugen die Sanitäter in der gegenüberliegenden Bibrisschule ihr Lager auf. Kinder mit Rauchvergiftung saßen vor dem Eingang auf dem Boden und rangen um frische Luft. Zwei kleine Mädchen liefen zwischen Feuerwehrschläuchen umher und suchten nach ihrer Mutter. Mit einem Mann, der unter Schock stand, waren zwischenzeitlich sechs Einsatzkräfte beschäftigt. Weil er seine Freunde in der Halle wähnte, aber nicht mehr hineindurfte, schlug er um sich und brüllte die ganze Straße zusammen. Was bei einigen Zuschauern für Lacher sorgte, ist bei Großeinsätzen mit einer Vielzahl von Betroffenen nervenaufreibende Realität. Es herrscht Ausnahmezustand nicht nur für Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz, sondern auch für Verletzte und deren Angehörige. Darauf zu achten, dass sich niemand in Gefahr begibt und gleichzeitig seine Aufgaben während des Einsatzes nicht aus den Augen zu verlieren, erfordert Feingefühl, Konzentration und im Notfall auch mal ein paar Hände, die ordentlich zupacken.

Alles war erlaubt

Kawumm! Die Mädchen, die eben noch die Löscharbeiten behindert hatten, zuckten bei jeder Explosion zusammen. Im Laufe der auf anderthalb Stunden ausgelegten Übung krachte und brannte und rauchte es mal hier, mal da. Es war nicht zu übersehen: Dass keine Rücksicht genommen werden musste im Hinblick auf Schäden am Gebäude, hatte die Planer aus dem Vollen schöpfen lassen. Feuer, Wasser, eingeschlagene Scheiben, aufgebrochene Türen, alles war erlaubt. Pyrotechniker Felix Antoniuk: „Ich bin selbst seit vielen Jahren bei der Feuerwehr und weiß, wie so eine Übung aussehen muss, damit sie einen hohen Nutzen hat für die Einsatzkräfte. Wir machen oft mal ein bisschen Rauch oder eine kleine Explosion. Aber das heute hat mal richtig Spaß gemacht.“