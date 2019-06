Der Förderverein des „Museums im Römerbad“ veranstaltet einen Tagesausflug.

Gontia, das römische Günzburg ist das Ziel einer Ganztagesexkursion am Samstag, 6. Juli, an der auch Nichtmitglieder des Fördervereins „Museum im Römerbad“, der den Ausflug veranstaltet, teilnehmen können. Als Militärstützpunkt wurde Gontia bald nach der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. an einer strategisch wichtigen Stelle gegründet. Im Umfeld des Kastells entwickelte sich eine Siedlung. Einblicke in die Topographie und Archäologie von Gontia werden ein kurzer Spaziergang und eine Präsentation im Heimatmuseum geben. Im Anschluss gibt es eine Stadtführung mit zahlreichen Bauten aus der Zeit, als Günzburg unter den Habsburgern zu Vorderösterreich gehörte. Am Nachmittag steht eine Besichtigung Straußenfarm Donaumoos auf dem Programm. Informationen und Anmeldung unter Tel. 07321.62284 oder 0172.722977.