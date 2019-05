Ein nicht ganz alltägliches Hobby hat Susanne Köpf für sich entdeckt. Die Anhausenerin stellt aus alten Zeitungen Körbe, Blumentöpfe und andere Gebrauchsgegenstände her.

Ein Blumentopf in Schuhform, eine Servierglocke, eine Etagere – all das hat Susanne Köpf schon aus Zeitungspapier geflochten. Dazu braucht sie zuallererst Stäbe. Also teilt die 58-Jährige eine Zeitungsseite der Höhe nach in drei Teile. Sie greift sich einen Streifen und legt die dünne Stricknadel leicht schräg auf dem Papier an. Dann rollt sie diese vom Bedruckten hin zum weißen Rand, sodass ein langer Stab entsteht. „Dadurch, dass ich diagonal rolle, ist am Ende alles weiß“, erklärt Köpf. Soll der bedruckte Teil sichtbar sein, wird andersrum gerollt. Die letzte Ecke fixiert sie mit Klebstoff.

„Prospekte eignen sich eher weniger, weil das glänzige Papier die Farbe nicht so gut annimmt.“ Für 100 Zeitungspapierstäbe braucht Köpf etwa eine Stunde. „Ich mach das meist abends vor dem Fernseher“, verrät sie.

Je nach Verwendung werden die fertigen Stäbe dann gefärbt. „Da nehme ich Acrylfarbe verdünnt mit einer Lasur“, so die Anhausenerin. Das Ganze muss trocknen, aber „wenn noch leicht Feuchtigkeit da ist, lassen sie sich leichter biegen“. Und somit fällt auch das Flechten leichter. Zum Schluss noch Lack drauf und so ist aus Altpapier ein Kunstwerk entstanden – Upcycling eben.

Zu diesem doch eher unkonventionellen Hobby kam sie vor gut zwei Jahren, weil sie als Tagesmutter tätig ist und immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, ihre Schützlinge zu beschäftigen. „Youtube macht’s möglich“, witzelt sie. „Ich hab einfach rumgesucht und bin irgendwann darauf gestoßen. Dann habe ich versucht, es nachzumachen.“ Besonders russische Frauen seien wahre Meisterinnen im Zeitungspapier-Körbe-Flechten. Von ihnen lässt sie sich regelmäßig inspirieren.

Youtube Aus Alt mach Neu

Mit Liebe zum Detail

„Ich hab auch schon ein paar Bestellungen entgegengenommen, aber weil die Arbeitszeit sowieso nicht zu bezahlen ist, verschenke ich die Sachen immer“, sagt Köpf bescheiden. In ihre aufwendigste Kreation, einen großen Zeitungsständer, hat sie über 20 Stunden Arbeit investiert – und 900 Stäbe. Wichtig ist ihr auch: „Es muss ein Gebrauchsgegenstand sein und soll nicht nur rumstehen.“

Und das Körbeflechten ist nicht Köpfs einziges ausgefallenes Hobby. Außerdem macht sie Quilling, das heißt, sie schafft aus gerollten Papierstreifen neue Designs, und Patchwork, also Wandbehänge oder Decken aus verschiedensten Stoffresten. „Wenn mir was Interessantes über den Weg läuft, kann’s sein, mich packt’s.“