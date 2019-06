Die Planung für den Wasserspielbereich vor dem Archäopark bei Stetten nimmt weiter Gestalt an. Bis zur Saison 2020 soll die bauliche Umsetzung fertig sein.

Das zeitliche Ziel steht für die Stadt Niederstotzingen fest: Bis zum Saisonstart des Archäoparks Vogelherd im Jahr 2020 soll der sogenannte „Wasserkontaktpunkt“ vor dem Park Realität sein. Bei der neuen Einrichtung, die im Rahmen des geplanten Interaktionsorientierten Informationssystems im Lonetal entstehen soll, handelt es sich um eine Art Wasserspielplatz für Kinder.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats schilderte Bürgermeister Marcus Bremer, dass es in den vergangenen Monaten zu Mehrkosten bei dem Infosystem gekommen sei. Anfang 2019 habe es neue Abstimmungen mit den Beteiligten gegeben. Die Planung für den Wasserbereich am Archäopark sei mittlerweile weitergeführt worden, eine Ausschreibung der Arbeiten könne im Herbst erfolgen.

Etwas verändert und gestreckter stellt sich die Form des rechts vom Parkeingang vorgesehenen Wasserbeckens dar. Landschaftsarchitekt Jürgen Ziebandt erläuterte in der Sitzung, dass an drei Stellen des Beckens kleine „Felshöhlen“ angelegt werden sollen, aus denen das Wasser für den sie verbindenden Bachlauf sprudelt. Hinzu kämen mehrere Staustufen, um Spielmöglichkeiten für die Kinder zu bieten. Ein flacher begrünter Hügel solle die Anlage zum Weg hin abschirmen.

Kein Dauerstau

Die Wassertiefe solle etwa 20 bis 30 Zentimeter betragen, so der Planer. Einen permanenten Wasserstau solle es aber nicht geben. Vielmehr solle der größte Teil des Wassers wieder abfließen, wenn keine Einspeisung mehr erfolgt.

Bei den Höhlensteinen seien verschiedene Ausführungen möglich – so aus Jura-Tuff oder auch in Form von Alb-Findlingen. Als Sitzgelegenheiten in der Nähe könnten große Kalksteinblöcke dienen. Zur Wasseraufbereitung werde eine Reinigungseinrichtung benötigt. Er empfehle ein System mit mineralischen Granulaten, das von einer Firma mit Erfahrung bei Wasserspielbereichen angeboten wird.

Rund 94 000

Die Kosten für die Anlage würden gegenüber der Vorplanung nicht wesentlich abweichen. Die Stadtverwaltung nannte Herstellungskosten von brutto rund 94 000 Euro. Die Detailplanung werde im Juni fertig sein, ebenso die Ausschreibung, sagte Ziebandt. Eine Vergabe könne dann im September erfolgen.

Der Bürgermeister berichtete, dass es viele Abstimmungen mit dem Denkmalamt gegeben habe. Die Aufenthaltsqualität am Archäopark werde sich mit dem Wasserbereich nochmals verbessern, doch auch der Aufwand für den Bauhof steige entsprechend. Bremer: „Aber das Thema Wasser wird von Kindern einfach angenommen.“ Man könne der vorgestellten Planung zustimmen.

Stadtrat Theodor Feil befand den Entwurf ebenfalls für zustimmungswürdig und erkundigte sich nach der Bauzeit. Als Wunschtermin könne ein Beginn im Oktober aufgenommen werden, eine Fertigstellung sei bis Ende November denkbar, antwortete der Planer. Allerdings könne eine Terminvorgabe beim Landschaftsbau problematisch sein. Wichtig sei, dass das Ganze bis zur nächsten Saison im Archäopark fertig ist, so Feil.

Prüfung der Wasserqualität

Nach den Wartungskosten erkundigte sich Manfred Roth. Laut Anbieterfirma sei für die übliche Wartung mit 1000 bis 1500 Euro im Jahr zu rechnen, so Ziebandt. Helmut Kircher wollte wissen, ob die Wasserqualität regelmäßig geprüft werden muss. Zu Beginn würden Proben genommen und untersucht, sagte der Planer. Noch zu klären sei, ob weitere Untersuchungen während der Wartung erfolgen.

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat den Entwurf und das Vorantreiben der Ausschreibung.