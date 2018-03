Kreis Heidenheim Augenmerk gilt dem Nachwuchs

Kreis Heidenheim / HZ

Die jüngsten Erfolge sollen Richtschnur für die weitere Entwicklung sein.

Bei der Jahreshauptversammlung berichtete Michael Gutbier im Namen des Jugendleiter-Teams über die Erfolge des Nachwuchses bei Bezirks- und Landesmeisterschaften. So nahm Felix Weiß in der Klasse bis 76 Kilogramm an den deutschen Meisterschaften teil und belohnte sich just an seinem 14. Geburtstag mit dem Titel. Ricardo Caricato startete ebenfalls in der Klasse bis 76 Kilogramm bei den deutschen Kadettenmeisterschaften und erreichte den sechsten Platz.

Abteilungsleiter Manfred Strauß stieß ins gleiche Horn: „Wir wollen und sollten uns noch mehr an unserer Jugend ausrichten.“ Für das laufende Jahr hätten sich viele Verein schon sehr gut verstärkt. Das steigere die Attraktivität der Verbandsliga, zumal diese nun wieder mit neun Mannschaften bestückt sei. Gleichzeitig würden aber die Leistungsanforderungen angehoben.

Sportliches Vakuum gefüllt

Pressereferent Alwin Reimer sprach von einem sportlichen Vakuum, das nach dem neuerlichen Abstieg aus der Oberliga entstanden sei. Dennoch hätten die Aktiven mit bemerkenswerten Platzierungen auf sich aufmerksam gemacht. Natalie Schiemann kehrte mit einem vierten Platz von den deutschen Meisterschaften der Juniorinnen aus Hessen zurück, Christian Fetzer holte zum wiederholten Mal den Titel bei den württembergischen Meisterschaften und errang beim international besetzten Großen Preis von Baden-Württemberg den dritten Platz. Stefan Pressl erreichte bei den Stuttgart Open den zweiten Platz, und Markus Span gelang das Meister-Triple bei den German Masters, den Titelkämpfen der Senioren.

In der Verbandsliga rettete die Erfahrung den Klassenerhalt, der mit Unterstützung von Routiniers auch der TSV II in der Landesklasse gelang. Lob ernteten die Verantwortlichen des Fördervereins Mattenratzen für ihren Beitrag zur Belebung des Herbrechtinger Ringkampfsports.

Gewählt wurden im Rahmen der Hauptversammlung Abteilungsleiter Manfred Strauß, Schriftführerin Yvonne Beck-Fetzer, Kassierer Lars Strauß und das Jugendleiter-Team mit Michael Gutbier, Bernd Adler, Andreas Dudek, Claudio Orsini, Tobias Fischer und Bernd Biller. Mannschaftsführer sind weiterhin Werner Beck und Horst Rühle. Manuela Strauß und Angelika Krukenfelner fungieren als Hallenkassiererinnen.