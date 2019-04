Am Palmsonntag ist wieder Brezgenmarkt. Zu Fuß und mit Bussen kommt man am besten ins Hungerbrunnental.

Am kommenden Sonntag, 14. April, findet wieder der bis weit über die Kreisgrenzen bekannte Brezgenmarkt im Hungerbrunnental. Neben den traditionellen Palmbrezeln werden an gut 160 Marktständen verschiedenste Waren angeboten.

Der Musikverein Heldenfingen wird wieder für die musikalische Unterhaltung sorgen. Von der evangelischen Kirchengemeinde Heuchlingen/Heldenfingen wird ab 10.30 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst im Tal abgehalten. Der Posaunenchor wird diesen begleiten.

Straßen für den Verkehr gesperrt

Am Markttag werden die Zufahrtsstraßen ins Tal von Heldenfingen, Heuchlingen, Ballendorf und Altheim für den Verkehr gesperrt sein. Der eingerichtete Buspendelverkehr bringt die Besucher zum Markt und wieder zurück. Die Betriebsparkplätze der Firma Husquvarna/Gardena in Heuchlingen und der Firma Zoeppritex in Heldenfingen wie auch die Parkplätze an den Sportplätzen Heldenfingen und Heuchlingen bieten Parkmöglichkeiten für die Besucher. Bis auf den Parkplatz beim Heldenfinger Sportplatz werden alle Parkmöglichkeiten von den Bussen angefahren.

Vom Heldenfinger Sportplatz aus führt ein Wanderweg über den angrenzenden Wald ins Tal. Ebenfalls vom Parkplatz „Hirschental“ bei Altheim führt ein Weg die Besucher durch das Hungerbrunnental zum Markt.

Pendelbusse fahren folgende Punkte an: Von Gerstetten aus fährt regelmäßig ab 9.30 Uhr der Pendelbus ab Haltestelle „Bahnhof“ und vom Seeplatz. In Heldenfingen: Parkplatz der Firma Zoeppritex. Außerdem werden die Bushaltestellen im Ort angefahren. Zwischen Heldenfingen und Heuchlingen: Parkplatz der Firma Husquvarna /Gardena. In Heuchlingen: Hungerbrunnenhalle Heuchlingen, Bushaltestelle in der Flügelstraße und beim RSV-Clubhaus.

In Dettingen: Die Bushaltestellen im Ort um 10.30, 11.30, 13 und 14 Uhr.

Rückfahrten nach Dettingen um 12.30, 13.30, 15, 16.30 und 18 Uhr.

Von Gussenstadt aus fährt jeweils ab Dorfplatz und Haltestelle Siedlung um 10.30, 11.30, 13 und 14 Uhr ein Bus zum Markt.

In Ballendorf ist der Sportplatz die letzte Parkmöglichkeit vor dem Tal. Park and Ride wird ab Altheim (Haltestellen im Ort) bzw. Hirschental angeboten.

Generell erfolgen die letzten Busfahrten ab Hungerbrunnental zu allen Pendelbushaltestellen um 18 Uhr.

Je Fahrt ist pro Person für die Benutzung der Busse ein Unkostenbeitrag von 1,00 Euro zu entrichten.