Die Skiabteilung der TSG Nattheim besteht seit 50 Jahren und hat in dieser Zeit nicht nur schneelose Jahre, sondern auch Wintersporttrends und Nachwuchsprobleme überstanden.

„Wisst ihr noch, als Skifahrer und Snowboarder ungefähr fifty-fifty waren?“ Zustimmendes Nicken. „Ja, und heute fahren die Snowboarder Langlaufski!“ Lautes Lachen. Inmitten der Runde der fünf wintersportbegeisterten Männer, die sich im Nattheimer Gemeinderatssaal getroffen haben, fühlt es sich weniger nach Pressegespräch, sondern mehr nach Stammtisch an. Schnell wird klar: Man kennt sich, und man schätzt sich. Auf und abseits der Pisten.

Und tatsächlich fällt im Laufe des Gesprächs immer wieder das Wort Skifamilie. Eine Familie, die heute aus rund 230 Mitgliedern besteht und die es in mehr oder weniger konstanter Konstellation bereits seit 50 Jahren gibt, als Skiabteilung der TSG Nattheim. Auch die Ausschussmitglieder Tobias Weber, Stefan Dorschner, Wolfgang Forner, Michael Henle und Markus Kohler, die um den Tisch versammelt sind, sind größtenteils seit ihrer Jugend mit dabei.

50 Jahre, das soll gefeiert werden: mit verschiedenen Ausfahrten und Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2019, beispielsweise der „Schneeschmelze“-Party in der Gemeindehalle am Samstag, 23. März, mit der Band „Ikarus“ – unter demselben Titel, der „Schneeschmelze“, wurde bereits 1979 das zehnjährige Bestehen der Abteilung gefeiert.

Ein Verein mit Traditionen also. „Ja“, sagt der Vorsitzende Tobias Weber, „aber wir halten ebenso Schritt mit allem Neuen.“ Was er damit meint, sind die stetigen Veränderungen, mit denen die Abteilung im Laufe der vergangenen 50 Jahre konfrontiert worden ist. Seien es Sportarten wie Carving, Schneeschuhwandern oder Skitouren, die plötzlich zum Trend wurden, Inlinerausfahrten, die Ende der 80er-Jahre aufgrund eines enormen Schneemangels für die Langläufer organisiert wurden – oder, um ganz zu den Anfängen der Abteilung und damit sogar noch weiter als 50 Jahre zurückzugehen, der Nattheimer Skihang.

„Im März 1971 wurde der Skilift am Ramensteinskihang in Betrieb genommen. Das war aber nicht die Geburtsstunde des Skisports in Nattheim“, so Weber. Denn wie der Chronik zu entnehmen ist, wurde bereits im Winter 1962/63 auf der Ostseite der Halde, zum Dorf hin, von den Familien Bauder mit einem Rollermotor und später mit einem Allgaier-Traktor-Motor auf der Flachsbreite ein Lift betrieben.

Am 28. Februar 1969 war es dann so weit: 16 Skisportbegeisterte gründeten die heutige Skiabteilung der TSG Nattheim, am darauffolgenden Wochenende wurde bereits auf der Halde ein geeignetes Gebiet für einen Skihang festgelegt und schon im Oktober 1969 begannen die Baumfällarbeiten am heutigen Skihang. Bis der Lift 1971 jedoch in Betrieb gehen konnte, gab es noch einiges zu tun für die Vereinsmitglieder: Das Holz wurde abtransportiert, der Reisig verbrannt, die Wurzelstöcke mithilfe von Dynamit gerodet und das Gelände eingeebnet. Resümee: über 1500 freiwillige Arbeitsstunden und ein fertiger Skihang, der in den Folgejahren noch mit der Verbindung zur Halde und der Familienabfahrt erweitert wurde.

Im Lauf der Zeit erfuhren die Wintersportbegeisterten weitere Veränderungen: die Enzianalm wurde gebaut, es gab einen neuen Bügellift – der noch heute in Betrieb ist und damals den mühseligen Eimertransport der Liftbügel vom Ausstieg ins Tal überflüssig machte –, einen Geräteschuppen, einen Skibus, die Nachtloipe, eine eigene Pistenwalze.

Aber auch abseits der materiellen Dinge entwickelte man sich weiter. Neben Langlauf- und Alpinsport entstanden Rennteams, Skigymnastik, Skischule und Jugendarbeit, und auch im Sommer ist die Abteilung aktiv: beim Maultaschenlauf, beim Maibaumstellen oder auf Freizeiten. „Ganz aktuell ist es so, dass wir einen kleinen Einbuch beim Nachwuchs hatten und durch Änderungen in der Struktur versuchen, auch die Jüngeren wieder für den Wintersport zu begeistern“, so Weber.

Man will größeren Wert legen auf die Skijugend, und zwar unter dem Gesichtspunkt Spaß und weniger als Rennteam. „Wir bauen den Jugendbereich neu auf. Natürlich mit der Hoffnung, dass dann da irgendwann auch wieder Interessierte für die Skischule gewonnen werden, die Skilehrer werden wollen“, so Jugendsportwart Kohler.

Zumindest bei den erwachsenen Mitgliedern zeigt die interne Veränderung schon Wirkung: „Das Engagement ist zur Zeit unglaublich hoch. Man entschuldigt sich schon fast, wenn man es mal nicht zu einer der monatlichen Ausschusssitzungen schafft, und streitet sich darum, wer etwas zu essen mitbringen darf“, so Weber.