Der Verkehrsplaner des Landkreises hat eine neue Variante ausgearbeitet, wie der Industriepark A 7 im Pendelverkehr von Giengen und Herbrechtingen angefahren werden kann

Wenn das keine Empfehlung ist: Der geplante neue Busverkehr zwischen Herbrechtingen und Giengen über den Industriepark A 7 könnte über eine „Kuschelroute“ erfolgen.

Namensgeber ist Ralf Kuschel. Der für die Landkreisverwaltung tätige Verkehrsplaner hat vor wenigen Tagen eine Verbindungsroute zwischen den beiden Städten vorgeschlagen, die geeignet scheint, die bisherige Debatte über die ideale Strecke zu beenden. Dieser Auffassung ist zumindest Thomas Diem, der Erste Beigeordnete der Stadt Herbrechtingen, der mit im Bus saß, als die Streckenvarianten abgefahren wurden. Giengens Bürgermeister Dieter Henle ist laut Diem nicht nur informiert, sondern ebenfalls einverstanden.

Umgesetzt werden soll die neue Line 63 im Zuge der Ausschreibung des Linienbündels Süd. Vorgesehen ist, dass der Bus, der den Industriepark von beiden Städten aus besser erreichbar machen soll, einmal die Stunde fährt.

Vom Giengener Gemeinderat war der Vorschlag ausgegangen, den Bus von der Giengener Südstadt über den Starenweg hoch zum Industriepark fahren zu lassen. Dagegen regte sich in Herbrechtingen erheblicher Widerstand. Vor allem ortsansässige Landwirte bezweifelten, dass es sinnvoll sei, einen Linienbus über einen schmalen, schlecht ausgebauten Feldweg fahren zu lassen. Bei Begegnungen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen sei keine Ausweichmöglichkeit gegeben.

Vor wenigen Wochen wurde seitens des Herbrechtinger Gemeinderats vorgeschlagen, den Bus aus der Ziegelei über den Teddy-Kreisel auf die andere Seite des Industrieparks fahren und dort wenden zu lassen, um dann über die B 492 Richtung Giengen anzusteuern.

Nach der Probefahrt kann Diem berichten, dass der Vorschlag der Giengener, den Starenweg in seiner ganzen Länge für die Buslinie zu nutzen, „fahrtechnisch möglich“ wäre, aber vom Fahrzeitenplan nicht zu halten sei. Für die Strecke brauche der Bus nicht die gedachten fünf, sondern mindestens acht Minuten.

Rascher gehe es auf der „Kuschelroute“. Diese beginnt aus Herbrechtinger Sicht auf der Schillerstraße, auf welcher der Bus hoch zur Ziegelei fährt. Dort biegt er in die Eiffelstraße ab, die talwärts zum Starenweg führt. Diesen braucht der Bus aber nur, durch die Unterführung der B 492 zu schlüpfen.

Dann fährt er auf der anderen Seite des Industrieparks wieder hoch zum Teddy-Kreisel und von dort über die Bundesstraße nach Giengen. Bei dieser Route werden beide Flügel des Industrieparks durchfahren. Allerdings, so Diem, müsse auch bei dieser Fahrstrecke eine Ausweichmöglichkeit geschaffen werden.

Die unmittelbar anstehende Aufgabe sei nun das genaue Untersuchen der Fahrzeit.

Für die Pendellinie über den Industriepark A 7 rechnet man mit 36 500 zusätzlichen Fahrkilometer im Jahr. Die Kosten dafür liegen bei 73 000 Euro. 50 Prozent der Kosten würde der Landkreis übernehmen, je ein Viertel hätten die beiden Kommunen zu tragen.

Verbesserungen im ÖPNV beschlossen

Für die Neuausschreibung der Konzessionen für den öffentlichen Busverkehr haben Landkreisverwaltung und Kreistag vier Linienbündel gebildet, damit sich die Anbieter nicht nur auf die lukrativen Linien konzentrieren. Der Busverkehr durch Herbrechtingen gehört dem Linienbündel Süd an.

Bevor es an die Ausschreibung geht, haben die Kommunen die Möglichkeit, einen besseren Takt oder zusätzliche Linien in die Ausschreibung aufzunehmen. In Herbrechtingen beschloss der Gemeinderat, dass neben der neuen Linie 63 in den Industriepark die Bedienung im Bereich Vohenstein und Stangenhau verbessert und ein Stundentakt eingeführt wird.

Zudem soll es zwischen den Ortsteilen zusätzlich zwei Fahrtenpaare der Linien 60 und 61 an Schultagen und vier Fahrtenpaaren an Ferientagen geben. Der Landkreis übernimmt 50 Prozent der anfallenden Mehrkosten. gt