Bei sonnigem Wetter kamen viele Gäste zum Feiern – und Musik hören.

Der Musikverein Auernheim hat sein traditionelles Waldfest gefeiert. Bei sonnigem Wetter nutzten viele Gäste die Gelegenheit, auf den Festplatz beim Waldsportpfad zu kommen. „Das Waldfest ist bei uns schon ein fester Bestandteil im Kalender, und das seit vielen Jahren“, so eine Besucherin aus Mergelstetten. Der Musikverein Söhnstetten unter Leitung von Dirigent Ralf Wöhrle sorgte mit Blasmusik für Unterhaltung. Am Nachmittag nahmen dann die Musikerinnen und Musiker aus Auernheim auf der Bühne Platz und unterhielten ihr Publikum bis in die Abendstunden.