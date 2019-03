Die jüngst erteilte Rückbaugenehmigung für Block B des AKW Gundremmingen wird von der Bürgerinitiative „Forum“ kritisch gesehen. Der Müll bleibe und auch das gewählte Rückbauverfahren sei riskant, so die Mahnung.

Die Bürgerinitiative „Forum - gemeinsam gegen das Zwischenlager“ kritisiert die erteilte Rückbaugenehmigung für Block B des AKW Gundremmingen. Diese wurde am Mittwoch von bayerischen Umweltministerium nach einem fünfjährigen Antragsverfahren erteilt. Die Verkündung der erteilten Genehmigung erfolgte bei einem Pressetermin, zu dem der AKW-Betreiber am Donnerstag geladen hatte.

Die Bürgerinitiative kritisiert, dass die Genehmigung, die öffentlichkeitswirksam „pünktlich zum Pressetermin“ erteilt worden sei, nichts am Zustand ändere, dass bisher „noch kein Kilo Atommüll“ entsorgt worden sei. Im Gegenteil: An keinem anderen Ort in Deutschland lagere so viel Atommüll wie in Gundremmingen. „Wenn man die Radioaktivität als Maßstab nimmt, ist es Deutschlands Atomdorf Nummer eins“, so Raimund Kamm, Sprecher des „Forum“ in einer Mitteilung.

Auch das Rückbauverfahren, das in Gundremmingen angewendet werde - nämlich der Rückbau parallel zum Weiterbetrieb der Brennelemente-Lagerbecken und des noch in Betrieb befindlichen Blocks C - sei der falsche. „Um RWE einen Gefallen zu tun, wird jetzt eine Abbaugenehmigung für Block B erteilt, ohne dass zuvor der Block B ordnungsgemäß stillgelegt worden ist“, so Kamm. „Das ist sicherheitstechnisch ein wichtiger Unterschied.“

Die Bürgerinitiative „Forum“ habe im Jahr 2016 mit einer umfangreichen Einwendung dargelegt, dass vor Beginn von Abrissarbeiten erst beide Blöcke abgeschaltet und ordnungsgemäß stillgelegt werden müssen, so Kamm weiter.

„Unsere Bürgerinitiative fordert: Erst beide Blöcke ordnungsgemäß stilllegen und dann behutsam mit dem Abwracken beginnen. Zugleich muss der Staat und müssen die gewählten Politiker sich vielmehr um die Suche und Verwirklichung eines unterirdischen Endlagers in Deutschland kümmern“, so der Appell Kamms.

