Präsentation Architekten stellen Pläne für Halle vor

Gussenstadt / swp

Der Gerstetter Gemeinderat tagt am heutigen Dienstag, 27. November, ausnahmsweise in Gussenstadt. Mit gutem Grund: Ab 17.50 Uhr sollen in öffentlicher Sitzung in der Turn-und Festhalle in Gussenstadt die mit Spannung erwarteten Vorentwürfe für den Neubau der Turn-und Festhalle vorgestellt werden.

Wie berichtet, soll die alte Turnhalle abgerissen und eine neue Halle in Kombination mit einem in drei Gruppen geführten Kindergarten westlich des Schulhauses gebaut werden. Die Gerstetter Architekten Kai Niederberger, Kay-Peter Thierer und Dr. Heinz-Jörg Hüper sind vom Gemeinderat beauftragt worden, hierzu im Rahmen eines Wettbewerbs Planentwürfe auszufertigen und werden ihre Vorschläge am Dienstag präsentieren.

Bereits ab 17 Uhr liegen die Pläne aus und können angeschaut werden. Zu Wort kommt ab 18 Uhr bis 18.30 Uhr Kai Niederberger. Zwischen 19 und 19.30 Uhr erläutert Kay-Peter Thierer seine Pläne und von 20 bis 20.30 Uhr ergreift Dr. Heinz-Jörg Hüper das Wort. Jeweils im Anschluss an die Vorträge haben Bürger und Räte Gelegenheit, mit den Architekten zu diskutieren.