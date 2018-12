Dischingen Arche: Weihnachten und Silvester mit Freunden

Dischingen / HZ

In der Dischinger Begegnungsstätte wird am 24. und 31. Dezember wieder gemeinsam gefeiert.

Wenn sich am Montag, 24. Dezember, überall Familien auf die traditionelle Weihnachtsfeierlichkeiten einstimmen, öffnet auch die „Arche“ in Dischingen ihre Tür für einen familiären Heiligen Abend. Ein ehrenamtliches Team der Aktion „Freunde schaffen Freude“ heißt ab 14.30 Uhr willkommen, egal ob Alleinstehende, Paare oder Familien. Wer mithelfen will, den Baum und die Festtafel zu schmücken, kann schon früher am Nachmittag kommen.

Auf die Feierlichkeiten einstimmen wird Wolfgang Klaschka mit einer Andacht, bei der auch die bekannten Weihnachtslieder gesungen werden. Der Besuch der Syrgensteiner „Saitenflitzer“ gehört ebenfalls zu den Höhepunkten, ebenso wie das gemeinsame Abendessen und die Wichtel-Bescherung. Diese Art, den Heiligen Abend zu verbringen, ist in der Arche schon seit 1984 Tradition.

Auch an Silvester wird gefeiert

Ebenfalls familiär gestaltet das „Arche“-Team den Jahreswechsel am 31. Dezember: Ab 19.30 Uhr gibt es ein warmes Buffet und Unterhaltung mit Wolfgang Klaschka, der auf dem Keyboard Melodien zum Tanzen spielt.

Wegen fehlenden öffentlichen Nahverkehrs werden noch Mitfahrgelegenheiten gesucht. Aus organisatorischen Gründen ist die Teilnahme an beiden Festlichkeiten nur mit Anmeldung möglich, Tel. 07327.5405.