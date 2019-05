In den Pfingstferien soll der Innenausbau der neuen Ortsbibliothek im Schulzentrum beginnen.

Der Einbau der Ortsbibliothek im Schulzentrum geht mit schnellen Schritten voran. Die Rohbauarbeiten stehen kurz vor der Fertigstellung, darüber informierte Ortsbaumeister Bernd Müller in der Sitzung des Gemeinderats. Und: Die Arbeiten liegen im Zeitplan. „In den Pfingstferien werden die Fenster eingebaut und dann startet der Innenausbau.“ Werner Häcker (FWV) erkundigte sich nach dem Kosten. Es gebe noch ein paar Unbekannte in der Rechnung, so Müller, aber derzeit stehe man bei 1,09 Millionen Euro. 970 000 Euro waren ursprünglich veranschlagt gewesen.

In der Sitzung vergeben wurden jetzt die Arbeiten an den Außenanlagen für rund 106 000 Euro an die Firma Rapid aus Gussenstadt. „Leider haben wir hier mit deutlichen Mehrkosten zu kämpfen“, so Müller. Das günstigste Angebot überstieg die Kostenschätzung um 62 Prozent. Allerdings seien bei der Schätzung mehrere Leistungen nicht berücksichtigt worden, etwa die Bauwerksabdichtung des Versorgungskanals auf der Ostseite. Die Arbeiten wurden trotz des hohen Preises vergeben. Nur Sigrun Nagel (Grüne) enthielt sich bei der Abstimmung. Ihre Begründung: Sie sei dem Projekt gegenüber von Anfang an skeptisch gewesen. „Und jetzt stellt sicher heraus, dass der der Bau dort alles andere als ein Schnäppchen wird. An anderer Stelle hätte man das besser machen können.“

Elisabeth Dauner (FWV) erkundigte sich nach dem Stand bei den Weberschen Gärten. Geplant ist, den Verlust an Pausenflächen durch den Bau der Bibliothek durch die Ausgestaltung der Weberschen Gärten jenseits der Forststraße auszugleichen. Die Landschaftsarchitektin Silke Schock (KWG) hatte ihre Vorschläge hierzu bereits im Juli vergangenen Jahres dem Ausschuss für Umwelt, Bauwesen und Verkehr unterbreitet. Es soll ein grünes Klassenzimmer entstehen mit Pavillon, Kletterwänden, Reckstangen und Klangelementen. Man werde einen Ersatz für den Stelzenbau finden, so Bürgermeister Roland Polaschek. Zunächst soll aber die Bibliothek fertigstellt werden. „Danach unterhalten wir uns weiter.“