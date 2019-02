Herbrechtingen Bürgermeisterwahl: Annette Rabausch tritt als Kandidatin an

Herbrechtingen / Günter Trittner

Annette Rabausch möchte Nachfolgerin von Dr. Bernd Sipple werden. Die Bissingerin ist seit zehn Jahren Stadträtin und möchte Herbrechtingen ein etwas städtischeres Gesicht geben.

Annette Rabausch ist bekennende Landwirtin. Mit ihren Eltern in Waldshut hat sie einen Hof betrieben und das tut sie nun auch seit 23 Jahren mit ihrem Ehemann in Bissingen. Im Badischen wie im Schwäbischen war das mit großen Umstellungen verbunden.

Aus der Bullenmast wurde im elterlichen Betrieb eine Zucht von Freilandhühnern, in Bissingen wurde vom klassischen Hof auf eine reine Schweinezucht umgestellt. Jetzt plant die 46-Jährige ein drittes Mal in ihrem Leben von vorne anzufangen. Sie kandidiert für das Bürgermeisteramt in Herbrechtingen. Dafür bringt sie neben dem Mut auf Neues den kommunalpolitischen Sachverstand mit, den sie in den vergangen zehn Jahren als Stadträtin der Freien Wähler gesammelt hat.

Ruhiger Wahlkampf

In der Zeit vor Weihnachten waren die Gedanken ernsthafter geworden, den Hut für die Nachfolge von Noch-Bürgermeister Dr. Bernd Sipple doch in den Ring zu werfen. „Es haben mich am Ende mehr ermutigt als es Bedenken gab.“ Der Ehemann und die vier Kinder stehen jedenfalls hinter ihr.

Ihren Wahlkampf möchte sie in schwäbischer Manier führen. Eher ruhig, eher etwas weniger. Rabausch denkt, dass man dies im bodenständigen Herbrechtingen schätzen wird. „Man kann sich auch aufreiben und totlaufen“, hat sie überdies beim Gienger OB-Wahlkampf bemerkt. Dass sie als Landwirtin als fachfremd angesehen werden könnte, stört sie nicht. „Man kommt nicht als Bürgermeister auf die Welt. Jeder muss lernen.“

Politischer Ziehvater von Rabausch war just Peter Koptisch, der Stadtrat der Freien Wähler, dessen Sohn Andreas sich auch um das Bürgermeisteramt in Herbrechtingen bewirbt. Rabausch muss etwas schmunzeln beim Gedanken an diesen Umstand.

Die Jahre mit Dr. Bernd Sipple an der Spitze waren für Herbrechtingen gute Jahre. Davon ist Rabausch überzeugt. „Ich bin ein großer Fan von ihm.“ Umzukrempeln gibt es für sie nichts. Aber Wünsche hat sie doch, die sie gerne umsetzen würde. Ein etwas mehr städtisches Gesicht stünde der Kommune gut. Dabei denkt Rabausch nicht nur an die „große Narbe“ Buigen-Centrum, sie hat auch den Bahnhof im Blick. So wie er jetzt sei, sei es kein schöner Ort für ein Ankommen in der Stadt.

Die große Sparsamkeit des Herbrechtinger Gemeinderats ist Rabausch bekannt. Aber für sie gibt es in der Politik auch Momente, wo man für Neues, Innovatives nicht nur wirtschaftliche Maßstäbe anlegen darf. Die kürzlich geführte Debatte um ein Elektro-Kfz zur Stadtreinigung ist für sie so ein Fall. „Natürlich ist ein Diesel günstiger, aber so zeigen wir, das gibt es auch bei uns.“ Im Gemeinderat hat Rabausch schon manchmal den Eindruck, dass zu wenig über die eigenen Fußspitzen hinaus geschaut werde. Sie hätte es durchaus gern gesehen, wenn sich die Stadträte für ein digitales Informationssystem für ihre Sitzungen ausgesprochen und dieses nicht ein zweites Mal vertagt hätten.

Querdenken möchte darum die Frau, die Spaß an der Politik hat, die aber auch verstehen kann, wenn andere Menschen sich von der Politik abwenden. „Das ist für viele nicht mehr überschaubar.“ Kontakt zu den Menschen zu finden und zu halten, fällt Rabausch nicht schwer. Dafür spricht auch ihr hoher ehrenamtlicher Einsatz in Kirche und Vereinen. Sie hält sich zugute, spontan zu sein, nicht schwarz-weiß zu denken und schon gar nicht ein Absolutheits-Prinzip zu vertreten.

Die Finanzen im Blick behalten

Den in Herbrechtingen aufgelaufenen Investitionsstau führt Rabausch auch darauf zurück, dass zu sehr auf die wirtschaftliche Rendite geschaut wurde. „Was aber wollen wir: ein dickes Konto oder Aufgaben erledigen?“ Die Finanzen bei aller Lust an Neuem im Blick zu behalten, ist sie als Landwirtin hinreichend gewohnt. Das Auf und Ab von Angebot und Nachfrage, von wirtschaftlich guten und schlechten Jahren heißt in der Wirtschaftswissenschaft Schweinezyklus.

Öffentliche Auftritte

Auch wenn sich Annette Rabausch in Sachen Wahlkampf zurückhält, wird sie bei den öffentlichen Kandidatenvorstellungen am 8. März in der Oskar-Mozer-Halle in Herbrechtingen, am 11. März in der Alten Turnhalle in Bolheim sowie am 13. März in der Bissinger Mehrzweckhalle dabei sein. Alle drei Termine sind für 19 Uhr angesetzt.