200 angehende Forstwirte aus ganz Baden-Württemberg zeigten in Itzelberg ihr Können. Ein Steinheimer schnappte sich die Krone.

Bei den Worten „Wald“ und „Forst“ denkt man gemeinhin an diverse Grüntöne. Und dennoch war Orange die dominierende Farbe beim Berufswettbewerb im Forstlichen Bildungszentrum Königsbronn (FBZ). Rund 200 Auszubildende demonstrierten dort – von Kopf bis Fuß in orangene Schutzkleidung gehüllt – ihr Können an der Motorsäge. Nachdem bei der Waldarbeitsmeisterschaft am vergangenen Wochenende die Profis ran durften, war es am Dienstag für die Azubis im zweiten und dritten Lehrjahr Zeit, sich zu beweisen.

Zu den Disziplinen gehörte unter anderem, eine Baumscheibe im rechten Winkel von einem Stamm abzutrennen. Zwei Einschnitte waren für die drei Zentimeter dicken Scheiben nötig, einer von oben und einer von unten. Für jede noch so kleine Abweichung gab es Punktabzug. „Auch Waldarbeit kann Millimeterarbeit sein“, fand Dr. Mechthild Freist-Dorr, Leiterin des FBZ. Präzision war auch an der Fallkerbanlage gefragt. Mittels eines Lasermessgeräts wurde hier geprüft, wie schnell und exakt die angehenden Forstwirte mit der Motorsäge arbeiten können.

Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg

Die Theorie kam bei dem Wettbewerb ebenfalls nicht zu kurz: So galt es unter anderem, einen Impromptu-Fachvortrag zu halten. Zur Themenauswahl standen Vorteile des Rohstoffes Holz und naturnahe Waldwirtschaft. Alternativ mussten sich die Azubis mit dem Szenario auseinandersetzen, einen fiktiven Gemeinderat davon abzuhalten, Investitionen in die Waldpflege zu reduzieren.

Lehrlinge aus dem ersten Jahr nehmen bei der Veranstaltung noch nicht teil, erst ab dem zweiten Lehrjahr messen sie sich mit Auszubildenden aus ganz Baden-Württemberg. „Wir haben hier die ganze Bandbreite“, erklärte Mechthild Freist-Dorr. Neben Azubis, die direkt nach dem Hauptschulabschluss mit der Lehre begonnen haben, gebe es auch immer wieder angehende Forstwirte, die bereits ein Studium hinter sich haben.

Der Frauenanteil sei dabei traditionell eher gering. Rund zehn Prozent der Teilnehmer aus dem zweiten Lehrjahr seien weiblich, erzählte Freist-Dorr, bei denen aus dem dritten Jahr belaufen sich die Zahlen auf lediglich ein bis fünf Prozent. Hier erkläre sich der geringe Anteil dadurch, dass die meisten Frauen die verkürzte Lehrzeit von zwei Jahren in Anspruch nehmen und dann oft weiterstudieren. „Heute sind 14 Frauen dabei“, freute sich die FBZ-Leiterin.

Weltrekord liegt bei 7,4 Sekunden

Als letzte Disziplin des Tages stand Kettenwechsel auf dem Programm. Ziel war es, die stumpfe alte Kette der eigenen Motorsäge so schnell wie möglich durch eine neue auszutauschen. Zwei Juroren pro Azubi hatten ein Auge auf die Zeit. Die meisten Teilnehmer des Berufswettbewerbs brauchten zwischen 25 und 40 Sekunden für den Wechsel. Der Tagesrekord lag bei stolzen 16 Sekunden.Um den Weltrekord von 7,4 Sekunden zu schlagen, reicht das allerdings noch nicht ganz.