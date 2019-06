Herbrechtingen hat ein neues Stadtoberhaupt. Daniel Vogt wurde am Donnerstagnachmittag ins Amt des Bürgereisters eingesetzt.

Herbrechtingen hat einen neuen Bürgermeister. Vor wenigen Minuten wurde Daniel Vogt im Bürgersaal des Rathauses auf sein neues Amt verpflichtet. Am 26. Mai hatte sich der 32-Jährige bereits im ersten Wahl gegen seine acht Mitbewerber durchgesetzt. Zahlreiche Besucher, darunter Vertreter der Schulen, Vereine und anderer lokalen Einrichtungen applaudierten dem neuen Stadtoberhaupt.

Vogt folgt im Amt Bürgermeister Dr. Bernd Sipple nach, der 24 Jahre die Geschäfte der Stadt geleitet war. Wie Vogt im Wahlkampf andeutete, ist auch ihm an solch einer langen Amtszeit in Herbrechtingen gelegen.

Der wohnhafte Neresheimer war bisher Bürgermeister der rund 1000 Einwohner zählenden Gemeinde Täferrot im Ostalbkreis. Vogt bringt eine profunde Kenntnis der Verwaltungstätigkeit mit ins neue Bürgermeisteramt.

Sein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg schloss er im Sommer 2010 mit Erfolg ab. Während des Hauptstudiums zum Diplom-Verwaltungswirt absolvierte Vogt noch ein Kontaktstudium zum Kommunalen Bilanzbuchhalter. Danach er bis März 2015 Personalamtsleiter und stellvertretender Leiter des Hauptamtes in der Gemeinde Hüttlingen und seit April 2015 Bürgermeister in Täferrot.