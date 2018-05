Am Samstag wird Gottesdienst mit Tiersegnung gefeiert

Dischingen / hz

Den eigenen Wauzi segnen lassen? Oder die Katze? Bei der Dischinger „Arche“ ist das am Wochenende bei einem besonderen Gottesdienst möglich.

Die katholische Kirchengemeinde Dischingen und die Aktion Freunde schaffen Freude feiern am kommenden Samstag, 26. Mai, einen sogenannten Tiersegnungsgottesdienst. Beginn der besonderen Veranstaltung ist um 16 Uhr auf der Wiese bei der Begegnungsstätte in der Rosenbachstraße 20. Bei Regen wird der Gottesdienst im Trockenen in der „Arche“ gefeiert. Der Musikverein Dischingen unter Leitung von Günter Maier umrahmt den Gottesdienst musikalisch.