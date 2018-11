Dischingen Am Samstag geht das erste Türchen auf

Dischingen / Klaus Dammann

In Dischingen gibt es wieder 24 Überraschungsveranstaltungen im Rahmen des lebendigen Adventskalenders.

Auch in diesem Jahr gibt es in der Härtsfeldgemeinde wieder den lebendigen Adventskalender. Geplant sind 24 öffentliche Veranstaltungen, bei denen vorher nicht verraten wird, was die Besucher am jeweiligen Ort erwartet. Beginn ist immer um 18.30 Uhr.

Den Auftakt macht am Samstag, 1. Dezember, die Krabbelgruppe, die ins katholische Gemeindehaus einlädt. Am 2. Dezember sind es die Alphornbläser des Musikvereins Dischingen mit einem Auftritt in der Kirche St. Johann Baptist. Im Garten Ebner (Grabenstraße 2/1) erwartet am 3. Dezember der Krankenhaus-Besuchsdienst bzw. der Kirchenchor die Gäste. Die Kreissparkasse ist am 4. Dezember in den eigenen Räumen Gastgeber, der Obst- und Gartenbauverein am 5. Dezember an der Mariengrotte. Am Nikolaustag, 6. Dezember, trifft man sich in der Arche mit dem dortigen Gebetskreis.

Pfarrer Dr. Dietmar Horst ist Gastgeber am 7. Dezember in der katholischen Kirche. Beim Weihnachtsmarkt im Café Sofa präsentiert sich am nächsten Tag die Musikschule New Zone und am 9. Dezember sind es die Landfrauen, die bei ihrem Adventszauber am Schloss in Ballmertshofen ein Kalendertürchen aufmachen. Die Dischinger Volksbank ist bei sich zu Hause am 10. Dezember Gastgeber. Im Sportheim erwarten die Damen und Herren der AH des Sportvereins die Besucher am 11. Dezember. Tags darauf lädt das Dischinger Kinderhaus zu sich ein.

Gemeinsam mit der Gemeinde plant die Egauschule bei sich die Veranstaltung am 13. Dezember, tags darauf der Faschingsverein im Vereinsheim. Der Garten Kienle (Gartenstraße 8) ist am 15. Dezember Schauplatz für den Dischinger Förderverein, die katholische Kirche am 16. Dezember für den Liederkranz Dischingen und das Awo-Altenzentrum am 17. Dezember für die eigene Darbietung. In die Friedenskirche führt das Programm der evangelischen Kirchengemeinde am 18. Dezember.

Der Chor Hohes C öffnet am 19. Dezember die Türen zur Nothelferkapelle, die Faschingsgruppe Pretty Woman tritt tags darauf in der Rappenmühle bei Ballmertshofen auf. Winterharfenzauber ist am 21. Dezember in der Nothelferkapelle zu erleben. Am 22. und 23. Dezember trifft man sich jeweils im katholischen Gemeindehaus – zunächst mit der Katholischen Jungen Gemeinde und anderntags mit „Klangwolke“.

Den Abschluss an Heiligabend macht der Dischinger Musikverein, der an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten unterm Christbaum aufspielt. Fragen zum Adventskalender beantworten Ulrike Rehm (Tel. 07327.5415) oder das katholische Pfarrbüro (Tel. 07327.391).