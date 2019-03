Die Bolheimer Obst-und Gartenbauer freuen sich über die große Ernte 2018. Vorsitzender Roller bleibt nur noch dieses Jahr.

Dass das Jahr 2018 das wärmste und sonnenreichste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war, beschäftigte die Bolheimer Obst-und Gartenbauer auch bei ihrer Hauptversammlung. In seinem Jahresrückblick ging Vorsitzender Rolf Roller auf die Bolheimer Besonderheiten ein. Die Dürre hier sei weniger extrem als in anderen Landesteilen gewesen.

Wenn die Hauptniederschlagszeit auch in den Wintermonaten gewesen sei, sei der Monatsdurchschnitt 2018 in Bolheim mit 54 l/m2 doch zufriedenstellend gewesen. Die Ernte selbst bezeichnete Roller als hervorragend sowohl nach Menge wie nach Qualität und Lagerfähigkeit. Im Vereinsgarten seien bei der Hanita-Pflaume wegen der Menge sogar Äste gebrochen. Auch die Ernte von Weintrauben und Pfirsich sei zur vollen Zufriedenheit ausgefallen.

Im Jahresprogramm 2019 stehen der Juniriss und Sommerschnitt an. Das Sommerfest findet am 25. August im Vereinsgarten ab 14 Uhr statt. Für die Fahrt zur Bundesgartenschau in Heilbronn am 3. August können beim Vorsitzenden Anmeldungen abgegeben werden.

Gerhard Müller stellte einen zufriedenstellenden Kassenbericht für 2018 vor. Peter Aufleger und Fritz Huber bescheinigten als Kassenprüfer Müller eine tadellose Kassenführung. Helmut Nagel, der Vorsitzende des Kreisverbands Obst- und Gartenbau, leitete die Wahlen. Einstimmig bestätigt wurden der 2. Vorsitzende Franz Holzer auf drei Jahre und der erste Vorsitzende Rolf Roller auf ein Jahr. In diesem Jahr soll ein Nachfolgekandidat für Roller gefunden werden, da er aus Altersgründen nach 20 Jahren Vorstandstätigkeit sein Amt abgeben möchte.

Die Ehrungen nahm ebenfalls Nagel vor. Geehrt wurden für langjährige Mitgliedschaft Gisela Sigmund, Helene Konold, Hans Pregel und Rolf Roller für 40 Jahre und Anna Bauer und Maria Honold für 15 Jahre. Als tragende Säule des Vereins wurden für besonderes Engagement oder langjährige Übernahme eines Amtes Franz Holzer, Rolf Roller, Günter Hromek, Fritz Huber, Gerhard Müller und Peter Aufleger geehrt.

Abschließend referierte Andreas Müller über die Bienenzucht.