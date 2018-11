Pistoriusschule Pistoriusschule: Es fehlt an Lehrkräften

Kreis Heidenheim / Günter Trittner

Für die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz sind die SBBZ die am schlechtesten mit Lehrern versorgte Schulart.

Die Schulwoche beginnt für Dr. Daniel Budka montags in der Regel mit der Verwaltung des Mangels. Es fehlt an Lehrkräften. Diese Woche konnte der Leiter der Pistoriusschule am Montag eine Besucherin willkommen heißen, der dieser Umstand nicht unbekannt war. „Das SBBZ ist die am schlechtesten mit Lehrer versorgte Schulart“, bekundete Doro Moritz, die Landesvorsitzende der GEW.

Moriz, die derzeit für die Gewerkschaft auf Tour durch unterschiedliche Schularten ist, wusste nicht nur einen Grund für den Mangel: „Es wird zu wenig ausgebildet.“ Sie warnte auch vor dessen Folgen, die weit über die Sonderpädagogischen Betreuungs- und Beratungsstellen hinausreichten. „Das stellt die Inklusion in Frage.“

Dabei gilt die Pistoriusschule mit ihren 205 Schülern und 108 Mitarbeitern als „Vorzeigeschule“. Dieses Wort wählte der Landtagsabgeordnete Martin Grath (Grüne) der sich wie Andreas Stoch, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, an diesem Vormittag Doro Moritz angeschlossen hatte, um mit Schulleiter Budka und Vertretern der Lehrerschaft ins Gespräch zu kommen. „Ich habe Respekt vor dem, was hier geleistet wird“, meinte Moritz.

Vorbild für Qualität

Für Stoch ist die Pistoriusschule ist ein „gutes Vorbild für Qualität.“ Im Zuge der Schulentwicklung hat die Pistoriusschule die Arthur-Hartmann-Schule in Heidenheim mit ihrem Förderschwerpunkt Sprache und in Bolheim die Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen übernommen. Diese auch von Budka angestrebte Lösung erlaubt einen flexibleren Einsatz von Lehrern, eine Schärfung des Profils der Standorte und was Budka besonders wichtig war: Eltern brauchen nur noch eine Anlaufstelle.

Die Neuorientierung führt aber auch dazu, dass Kinder den Ort wechseln müssen, da nur noch die Hauptstufe in Herbrechtingen bleiben wird. Für Stoch ist dies aber kein Argument. Untersuchungen zeigten, dass in sehr kleinen Schulen die Qualität des Unterrichts leide. Kurze Beine, kleine Wege dürfe nicht länger die Parole sein.

Budka hob heraus, das die Wahl eines SBBZ keine Einbahnstraße sei. „Wir machen Eltern ein Angebot.“ Jedes Jahr könnten diese aufs Neue entscheiden, ob sie nicht eher einen inklusiven Unterricht an einer Regelschule wollten. Die Schule selbst strebe dies auch an und wolle den Weg mit einer noch besseren Kooperation mit der benachbarten Bibris-Gemeinschaftsschule weiter erleichtern.

Für Budka ist nicht allein die Ausbildungssituation im Land verantwortlich für den Personalnotstand. Es fehle bundesweit an Hochschulen. Nur drei Bundesländer überhaupt bildeten Sonderpädagogen mit dem Schwerpunkt Hören aus. „Wir verlieren diese Kräfte dann an andere Länder.“ Einen weiteren Grund sah Budka bei den Studenten selbst liegen. Nicht wenigen wechselten nach dem Bachelor in ein anderes Berufsgebiet, viele drückten sich um Praktikumsplätze und Anstellungen im ländlichen Raum. Zulagen für den ländlichen Raum könnten da helfen, meinte Moritz. „Es muss geflickt werden, es muss aber parallel an einer nachhaltigen Verbesserung der Lehrerversorgung gearbeitet werden“, zog die Landesvorsitzende das Fazit, bevor Gespräche mit den Personalvertretern geführt wurden.

Daten zur GEW

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat 280 000 Mitglieder, die in pädagogischen und wissenschaftlichen Berufen arbeiten: In Schulen, Kindertagesstätten, Hochschulen und anderen pädagogischen Einrichtungen. In Baden-Württemberg vertritt sie 50 000 Männer und Frauen. Eine ihrer Forderung ist die kostenfreie Kita für alle Kinder.