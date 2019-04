An der Ostheimer Straße wurde ein alter, unbewohnbarer Bauernhof abgerissen.

An der Ostheimer Straße in Steinheim wurde nun ein schon lange leerstehender Bauernhof abgerissen. Das Anwesen galt als unbewohnbar, seit in einer Neujahrsnacht dort ein größerer Brand gewütet hatte. An Stelle des kombinierten Wohn- und Scheunengebäudes wird eine Zufahrt entstehen zu einem weiteren Altenhilfezentrum. Es wird vom Haus Lindenhof betrieben und auf einer großen Grünfläche zwischen Ostheimer Straße und Olgastraße gebaut.