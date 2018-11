Nattheim Alte Schlosserei: Ausstellung über den Ersten Weltkrieg

Nattheim / Joelle Reimer

Peter Vetter aus Steinweiler zeigt in der Alten Schlosserei in Nattheim, wie die Währungssituation während und nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland und der Region ausgesehen hat.

Ein einzelnes Ei für 50 Pfennig, 500 Gramm Butter für zwölf Mark: Wer dieser Tage durch die Alte Schlosserei in Nattheim läuft, kann sich kaum über die heutigen Milch- und Butterpreise beschweren. Was nach Wucher klingt, war 1917 Normalität; zumindest für all diejenigen, die diese Waren auf dem Schwarzmarkt besorgen mussten. „Und das waren nicht wenige, schließlich wurde ja alles von der Regierung kontrolliert, alles war eingeschränkt“, sagt Peter Vetter.

Der 77-Jährige aus Steinweiler ist nicht nur ehemaliger Rektor der Auernheimer Grundschule und Mitbegründer des Heimatvereins Steinweiler, sondern vor allem eines: geschichtlich interessiert. Allein das war ausschlaggebend dafür, dass er gemeinsam mit dem Heimat- und Museumsverein in der Alten Schlosserei eine Ausstellung über den Ersten Weltkrieg organisiert hat – der Titel „Vom Gold zum Aluminium“ verrät, dass nicht nur die Situation in Deutschland und Nattheim im Allgemeinen, sondern vor allem die damalige Währung im Fokus steht.

Kleine Münze gab den Anstoß

„Es war aufwendig, bis alles hier zusammengetragen war. Eigentlich wollte ich es ja viel kleiner machen“, sagt Vetter, der Dokumente aus den Auernheimer und Fleinheimer Dorfarchiven genauso genutzt hat wie alte Ausgaben des Grenzboten oder Ergebnisse von Heimatforscher Hans-Rainer Schmid. „Die Idee kam mir, als ich zu Hause eine alte Eisenmünze aus dieser Zeit fand. Dann kam eins zum anderen, und Gunther Bergmann aus Auernheim hat mir so viel Papiergeld seines Großvaters zur Verfügung gestellt, dass die Ausstellung einfach größer werden musste.“ Eine Münze gab also den Anstoß, zahlreiche weitere gesellten sich dazu, und nun lässt sich auf den Holztafeln nachverfolgen, wie sich die Währung in den Jahren von 1914 bis 1918 und die danach folgende Inflation entwickelt haben. „Vor dem Ersten Weltkrieg konnte man grundsätzlich Papiergeld gegen Gold eintauschen“, erzählt Vetter – rund ein Drittel des Geldes, das im Umlauf war, sei durch Gold in der Berliner Reichsbank gedeckt gewesen.

Anfang August 1914 habe es einen richtigen Ansturm auf die Banken gegeben, da der Krieg bevorstand und jeder noch Papier gegen echtes Geld habe tauschen wollen – beides, die schweren Gold- und Silbermünzen und das Papiergeld, zeigt Vetter in seiner Ausstellung. „Die Regierung war nicht darauf eingestellt, dass sie so viel Material benötigen würde. Schon im September 1914 gab es Munitionsmangel, und in den Folgejahren wurde alles eingesammelt und eingeschmolzen: Nickelpfennige, Kupfer, Messing, Bronze und Zinn“, so Vetter. So auch rund um Nattheim – selbst aus den privaten Haushalten seien Dinge wie Messingkännchen und Kupferdeckel eingesammelt worden. Neben dem Papiergeld und den Münzen werden auch Brot-, Butter- und Seifenmarken in der Alten Schlosserei gezeigt, die die Nattheimer damals zum Erwerb all dieser Dinge besitzen mussten. Auch Darlehensscheine und sogenannte Gutscheine oder Kriegsgeld, welches zwar offiziell nicht als Geld galt, jedoch als solches geduldet wurde, werden in der Schlosserei ausgestellt. „Für die Wirtshäuser beispielsweise brauchte man Gastmarken, in Baden andere als in Hohenzollern oder Württemberg“, sagt Vetter.

Auffällig dabei ist, dass einige der Scheine Städte- und Gemeindenamen tragen, auf anderen ist der Schriftzug einer württembergischen, badischen oder bayerischen Notenbank abgedruckt. Die süddeutschen Staaten, so erklärt Vetter, hätten noch im 19. Jahrhundert Geheimverträge ausgehandelt, wonach sie Sonderrechte zum Gelddruck inne hatten – „in Stuttgart, München, Karlsruhe und Hamburg darf ja heute noch Geld geprägt werden, das geht alles darauf zurück“, so Vetter.

Brigitte Bayer, die das Dorfarchiv in Fleinheim betreibt, hat zudem Objekte speziell aus Nattheim und Umgebung ausgestellt – unter anderem Marken, Abzeichen und andere Gegenstände ihres Großvaters Xaver Krebs. Zwischen den Münzen und Scheinen finden sich immer wieder Ausschnitte aus dem damaligen Brenzboten oder dem Regierungsblatt des Königreiches Württemberg: Aufrufe zur Goldabgabe, Vorgaben zur Brotherstellung, Einschränkungen des Gasverbrauchs, Aufrufe zum Knochensammeln, Verbot des Verbrauchs von Milch und Sahne oder der Aufruf zur Abgabe von Kaninchenfellen. Und, am 11.11.1918 schließlich die kleine Meldung auf der Titelseite: „Thronverzicht des Kaisers“. „Zu berichten, auch hier aus der Gegend, gäbe es noch vieles. Hier zum Beispiel die 500-Mark-Münze oder den 1-Milliarde-Schein aus der Zeit nach dem Krieg – aber das wäre dann etwas, woran man in der nächsten Ausstellung anknüpfen könnte.“

Peter Vetter und die Ausstellung

Der 77-jährige Peter Vetter aus Steinweiler war lange Jahre Rektor der Grundschule Auernheim und zudem auch Mitbegründer des Heimatvereins Steinweiler.

Die Ausstellung ist täglich bis 18. November (14 bis 16 Uhr) zu sehen (Sonntag 11 bis 16 Uhr).