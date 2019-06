Die alte Bibrishalle in Herbrechtingen wird zum Schauplatz einer Großübung. Die rund 230 beteiligten Rettungskräfte haben freie Bahn, um realitätsnah ihre Einsatzfähigkeit zu testen.

Rund 230 Einsatzkräfte proben am Samstag, 29. Juni, den Katastrophenfall. Übungsort ist die alte Bibrishalle. Da diese kommende Woche abgebrochen wird, haben die Rettungskräfte freie Bahn, um realitätsnah ihre Einsatzfähigkeit zu testen. Um 8.45 Uhr wird der Großalarm ausgelöst.

Zuseher sind willkommen

Die interessierte Bevölkerung kann das Geschehen ab diesem Zeitpunkt an der Brückenstraße mitverfolgen. Eine Rauchwolke über der alten Bibrishalle macht den Ernst der Situation deutlich.

Das Szenario der Übung geht davon aus, dass es bei einem Handballspiel in der voll besetzten Halle zu einem Brand gekommen ist. Explosionen sind zu hören, etliche Verletzte können sich nicht mehr ins Freie retten. Nach und nach treffen immer mehr Rettungskräfte an der Bibrishalle ein.

Auf Ernstfall vorbereitet sein

„Wir können nur hoffen, dass wir niemals zu solch einem Einsatz in Herbrechtingen ausrücken müssen. Dennoch müssen wir auch auf solche Lagen vorbereitet sein“, sagt Michael Salwik, der gemeinsam mit Herbrechtingens Abteilungskommandant Sascha Frey diese Großübung plant. Bereits seit Wochen tüfteln Salwik und Frey an den Aufgaben für die Einsatzkräfte. In Folge des Feuers in der Halle kommt es laut ihrem Drehbuch zu einer Massenpanik. Etliche Verletzte bleiben zurück. Das Feuer greift schnell auf große Teile der Halle über.

Verletzungen sind aufgeschminkt

Um das Geschehen möglichst realistisch darzustellen, werden den Verletzten vorab Verletzungen professionell aufgeschminkt. Für Spezialeffekte sorgen Pyrotechniker der Firma Hellstone Fireworks, welche die Einsatzkräfte mit Rauchbomben, Explosionen und Feuerwalzen zusätzlich unter Stress stellen.

Auch DRK und Polizei vor Ort

Neben den Feuerwehren aus Herbrechtingen, Giengen, Heidenheim, Mergelstetten, Dettingen und der Werkfeuerwehr BSH aus Giengen, beteiligen sich Kräfte des Rettungsdienstes sowie die Bereitschaften des DRK an der Übung. Auch die Polizei und ein Kriseninterventionsteam werden vor Ort sein. Die Übung geht bis mittags.