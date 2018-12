Herbrechtingen Adventsfeier bei der TSV Herbrechtingen

Herbrechtingen / Heide Hartner

Bei der Adventsfeier wurde das Publikum von Wichteln mit roten Nikolausmützen und tanzenden Christbäumen unterhalten.

Wenn die Turn- und Sportvereinigung zur Adventsfeier einlädt, kommen Jahr für Jahr weit über hundert Besucher – nicht nur um alte Bekannte zu treffen, sondern auch um sich durch das stimmungsvolle Programm auf die Weihnachtstage einzustimmen. Vorsitzender Ulrich Herkommer freute sich bei der Begrüßung der Besucher, dass im kommenden Jahr die neue Sporthalle fertig wird. Bei der Einweihungsfeier vom 20. bis 22.September werde auch die TSV mitwirken.

Was die aktiven Mitglieder in den Abteilungen zu leisten imstande sind, bewies das anschließende Programm, an dem Jung und Alt teilnahm. Nach dem musikalischen Auftakt der Jugendkapelle des Musikvereins Herbrechtingen trat die Cheerdance-Gruppe unter Leitung von Lisa Allgayer und Nadine Strobel auf. Die schwarz-weiß gekleideten Mädchen schwangen ihre blausilbernen Pompons zu fetziger Musik und zeigten gleichzeitig ihr turnerisches Können in dieser Disziplin.

Wichtel und Christbäume

Die ganz Kleinen dagegen balancierten über eine Bank, robbten und hüpften darüber. Übungsleiterin Moni Maier demonstrierte anschaulich, wie wichtig es ist, möglichst frühzeitig Kinder in Bewegung zu halten. Die Wichtel mit den roten Nikolausmützen hatten jedenfalls sichtlich Spaß dabei. Weiter ging es mit den grünen Pezzibällen der Seniorengruppe unter der Leitung von Kati Reith. Was man damit alles anstellen kann, um auch im Alter fit zu bleiben, zeigten die Damen unter dem Titel „Tanzende Christbäume“.

Richtig akrobatisch wurde es beim Turnen am Schwebebalken unter Leitung von Eva Szabo, bevor sich einige der Übungsleiter und der TSV-Vorstand eine „Schlittenfahrt im Schneegestöber“ gönnten: Verkleidet als Schneeflocken und mit Schlitten in der Hand tanzten sie unter Walzerklängen den Winter herbei, während es draußen in Strömen regnete. Das tat aber der guten Stimmung keinerlei Abbruch und so fand die Adventsfeier unter viel beklatschtem Applaus ein fröhliches Ende.

Eckdaten zur TSV

Seit 1907 gibt es die Turn- und Sportvereinigung Herbrechtingen. Die TSV ist eine der mitgliederstärksten Vereinigungen im Landkreis Heidenheim und bietet mit ihren aktuell zehn Abteilungen ein vielfältiges Sportprogramm für Jung und Alt. Zu den Sportstätten gehören die neue Bibrishalle, die Oskar-Mozer Halle, das Freizeitbad Jurawell, die Buchfeldhalle und die Wartberghalle.