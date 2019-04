Austausch bringt deutsche und französische Schüler einander näher.

Seit über drei Jahrzehnten gibt es den deutsch-französischen Schüleraustausch zwischen dem Buigen-Gymnasium und dem Collège St. Franҫois d'Assise in Aubenas im Südosten Frankreichs. Dieses Jahr verbrachten 29 deutsche Schüler zusammen mit den Lehrern Karin Kampf und Alexander Moser im März acht Tage in der Familie ihres Austauschpartners.

Correspondants sind da

Dieser Tage stand der Gegenbesuch der „correspondants“ an, das heißt die französischen Austauschschüler kamen nach Herbrechtingen, um hier Einblicke in den deutschen Alltag zu bekommen. Neben dem Unterricht besuchten die Schüler aus Aubenas die Landeshauptstadt Stuttgart, sie waren in Lindau oder durften auf den Skywalk in Scheidegg. Die deutschen Schüler hatten unter anderem Nîmes mit der antiken Arena, den Pont du Gard und die Schluchten der Ardèche mit ihren Tropfsteinhöhlen besucht.

In Frankreich Freunde gefunden

Höhepunkte waren der Ausflug zum Mittelmeer und der Besuch der Nougatfabrik in Montélimar. Die Verständigung mit den französischen Partnern funktionierte dabei von Tag zu Tag besser. So manche neue deutsch-französische Freundschaft wird sicher auch in Zukunft weiter bestehen. Das beweisen nicht zuletzt zwei Schülerinnen, die bereits zum dritten Mal in Aubenas waren und nicht nur sprachlich, sondern auch persönlich von dieser langjährigen Partnerschaft sehr stark profitieren. Simon Zimmermann