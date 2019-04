Der 71-jährige Italiener Antonio Pasin hat das „Couchsurfen“ für sich entdeckt und verbrachte auf seiner Deutschlandreise einige Tage in Nattheim.

Nattheim, Anfang April: Zehn Grad Außentemperatur. Nieselregen. Provinz Vicenza: 16 Grad Celsius, teilweise sonnig. Zudem mit dem fast unschlagbaren Vorteil gesegnet, nicht mal eine Stunde Fahrt vom Gardasee oder von Venedig entfernt zu sein. Es ist die Heimat des 71-jährigen Antonio Pasin: Rentner, Katzenliebhaber und überzeugter Italiener.

Als solcher lässt er sich jedoch nicht, wie man vermuten könnte, von den ersten Sonnenstrahlen an der Nasenspitze kitzeln, sondern sitzt auf einer Couch im Nattheimer Veilchenweg, während die Regentropfen ihr Wettrennen an der Fensterscheibe veranstalten.

Warum? Weil er so sehr heimatverbunden wie leidenschaftlich unterwegs ist. Ein Reisender. Einer, der zwar immer wieder in die italienische Heimat zurückkehrt, es dort aber selten länger als ein paar Monate am Stück aushält. Und nun ist er eben im Haus des 60-jährigen Jürgen Skaruppe aus Nattheim gelandet.

„Couchsurfing“ mit über 70

Antonio fährt sich durch die dunkelgrauen Haare. Rückt seinen ordentlich gebügelten Hemdkragen zurecht. „Ich bin mein ganzes Leben lang gereist, auch beruflich. Jetzt als Rentner wollte ich sparen, aber aufs Reisen nicht verzichten. Also habe ich einfach ,kostenlos übernachten’ bei Google eingegeben“, erzählt der 71-Jährige. Sein Deutsch ist gut, sehr gut sogar – die vielen Jahre, die er als Verkäufer weltweit tätig war, merkt man ihm heute noch an.

„Couchsurfing“ sei einer der ersten Begriffe unter den Suchergebnissen gewesen. „Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Aber ich wurde gefragt: ,Wo möchtest du hin?’ Und das klang gut. Ich habe einfach weitergeklickt“, sagt Antonio. Das war im August vorigen Jahres.

Per Mail entstand der erste Kontakt zwischen Nattheim und Venezien, als bei Antonio die Pläne für eine „Couchsurfing“-Rundreise durch Bayern und Baden-Württemberg reiften. Bamberg, Nattheim, Erlangen, München, so der grobe Plan. „Ich war wirklich beeindruckt. In dem Alter, und dann allein so eine Tour zu machen, immer bei Privatleuten zu übernachten – klar, als Rentner hat man Zeit, aber es gibt sicher nicht viele, die das auf die Art und Weise nutzen“, meint Skaruppe, der selbst seit sechs Jahren Mitglied beim „Couchsurfing“-Portal ist und in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Gäste bei sich hat.

Menschen und Kultur

Aber wer will nach Nattheim? „Leute, die wandern wollen, und Leute, die neugierig sind. Die aufs Land wollen, um Menschen und Kultur kennenzulernen“, so Skaruppe. Genau das will auch Antonio. Gesehen hat er schon fast die ganze Welt, war beruflich in Asien, Afrika, Nahost, hat Eiswürfelgeräte und Wasserpumpen vertrieben, hat mal zwei Jahre in Berlin, mal zwei Jahre in London gelebt – „nur Südamerika, da war ich noch nie“. Über 20 Pässe liegen bei ihm zu Hause; eine wahre Stempel-Sammlung.

Nattheim und das Heidenheimer Umland hat er nun auch auf seiner Liste stehen. Schloss Hellenstein, die Brenzquelle, das Kloster Neresheim – herkömmliche Anlaufstellen für hiesige Touristen. Ein frisch angezündeter Meiler in der Waldköhlerei? Eher etwas, was man nicht im Fremdenführer finden würde. Solche Erlebnisse sind es, weshalb Antonio immer wieder seinen Koffer packt. „Mir geht es nicht darum, alles zu fotografieren, sondern möglichst viel zu erleben und Erinnerungen zu sammeln“, sagt er und tippt sich an die Stirn.

Der persönliche Kontakt via „Couchsurfing“ helfe, tiefer in andere Kulturen einzutauchen – wobei sich der Norditaliener vom Süddeutschen gar nicht so sehr unterscheide, meint der 71-Jährige nach drei Tagen Nattheim. „Mentalität, Arbeitsmoral, das ist alles ähnlich.“ Grundlegend anders seien Essen und Klima: „Wenn ich zu Hause bin, gibt es erst einmal eine Woche lang kein Fleisch!“ Er zwinkert.

Die schwäbisch-deftige Küche hat er in etlichen Brauereigasthöfen ausgiebig testen dürfen. Ein ungelöstes Rätsel bleibt für ihn auch das deutsche Temperaturempfinden: Zehn Grad und Nieselregen und dann nur eine dünne Jacke? Er schüttelt den Kopf. Jürgen Skaruppe lächelt. „Nun ja, es ist April. Es ist Frühling hierzulande.“ Und spätestens beim anstehenden Gegenbesuch im wärmeren Italien dürfte sich das mit dem Nieselregen auch erledigt haben.