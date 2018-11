Herbrechtingen Alles zur Kommunalwahl in Herbrechtingen

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Nächstes Jahr am 26. Mai werden auch in Herbrechtingen neue Gemeinderäte gewählt. Wie sich die Sitze auf die Teilorte aufteilen:

2019 stehen am 26. Mai auch in Herbrechtingen die Kommunalwahlen an. Nach der baden-württembergischen Gemeindeordnung beträgt die Anzahl der Gemeinderäte in einer Stadt zwischen 10 000 und 20 000 Einwohnern 22. Außerdem ist festgeschrieben, dass die Sitzverteilung vor den Wahlen anhand der aktuellen Einwohnerzahl überprüft und angepasst werden muss. Dies teilte Verwaltungsmitarbeiterin Julia Baamann dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit. „Da sich die Einwohnerzahl im Vergleich zu 2013 nicht maßgeblich verändert hat, gibt es keinen Anlass, daran etwas zu ändern“, so die Expertin.

Die Sitze im Gemeinderat werden auf die Wohnbezirke verteilt. Dabei hat Herbrechtingen zwölf Sitze, Bolheim fünf, Bissingen zwei, Hausen, Anhausen und Eselsburg jeweils einen. Zu beachten sei lediglich, dass jeder Wohnbezirk, in dem weniger als drei Vertreter gewählt werden, einen Bewerber mehr haben darf – sprich in Bissingen sind es drei Bewerber auf zwei Sitze, in Hausen, Anhausen und Eselsburg jeweils zwei auf einen. Sind es mehr als drei zu Wählende, sind es ebenso viele Bewerber wie Vertreter.

„Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens 28. März 2019 um 18 Uhr eingereicht sein“, so Baamann. Außerdem wird es einen Gemeindewahlausschuss geben. Der besteht aus dem Bürgermeister, mindestens zwei Beisitzern und Stellvertretern. Baamann schlug vor, falls Bürgermeister und Beigeordneter ausfallen, eine weitere Person zur Absicherung zu bestimmen.

Nachdem Baamann darauf hingewiesen hatte, dass der Gemeindewahlausschuss in der Gemeinderatssitzung am 31. Januar gewählt wird, stimmte das Gremium der Sitzverteilung zu.