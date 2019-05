Die Schüler des Ernst-Abbe-Gymnasiums halten ihr Sommerkonzert ab.

Am Mittwoch, 5. Juni, findet in der Dreißentalhalle in Oberkochen das Sommerkonzert des Ernst-Abbe-Gymnasiums statt. Die Schüler werden auf der Bühne stehen und in verschiedenen Ensembles auftreten. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt frei. Auf dem Programm steht ein bunter Querschnitt von ernster und unterhaltsamer Musik, dargeboten von sämtlichen schuleigenen Ensembles.