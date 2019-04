Themen in diesem Artikel Sportverein

Fabian Hitzler bleibt Vorsitzender des Heuchlinger Sportvereins.

Der RSV Heuchlingen konnte bei seiner Hauptversammlung alle Ämter besetzen. Fabian Hitzler wurde als Vorsitzender wiedergewählt. Nick Wöhrle bleibt zwei Jahre Abteilungsleiter Fußball, Matthias Schauz Schriftführer, Peter Maier technischer Leiter, Felix Bischoff Vergnügungsleiter und Claudia Preißing Abteilungsleiterin Gymnastik.

Neu zu besetzen waren die Posten des stellvertretenden Abteilungsleiters Fußball und der Abteilungsleitung Schach. Hierfür konnten Reinhard Pfeiffenberger (Fußball) und Christian Junginger (Schach) gewonnen werden. Die Kassenprüfer Georg Wiedenmann und Günther Wöhrle, die Platzkassierer Rolf Preißing und Michael Bosch wurden für ein Jahr gewählt. Zudem erklärte sich Martin Leber bereit, ohne offizielles Amt bei den Fußballern mitzuarbeiten.

Jugendvertreter bestätigt

Bestätigt wurden auch die von der Jugendvollversammlung gewählten Timo Preißing (Gesamtjugendleiter) und Matthias Funk (stellvertretender Gesamtjugendleiter), Patrick Heinzmann (Jugendleiter Fußball), Verena Wöhrle (Jugendkassiererin) und Niklas Pappe (Gesamtjugendsprecher) sowie der restliche Jugendausschuss mit Laura Ulbrich, Paul Wöhrle, Lisa Pappe, Denise Beck, Mona Ulbrich, Hannes Preißing und Marc Heinzmann.

Gemeinderat Andreas Müller lobte dieses „Feuerwerk des Ehrenamts“ und die gute Arbeit des Sportvereins. Wie sich in den Berichten der Abteilungsleiter zeigte, sind die Vereinsmitglieder vielfältig aktiv. So zählen zu den laut Vergnügungsleiter Felix Bischoff erfolgreichen Veranstaltungen des RSV etwa der Fasching, Kinderfasching oder die Theaterabende. Davon, so Vorsitzender Hitzler, profitiere nicht nur das Dorfleben, sondern auch die Vereinskasse. Wie die technischen Leiter Peter Maier und Rainer Pappe bei ihren Ausführungen über die Arbeiten rund ums Clubhaus erläuterten, konnte der Kauf eines Mähroboters für den Sportplatz finanziert werden. Die Arbeiten zum Bau einer Garage habe man mit großem ehrenamtlichem Engagement gestemmt.

Sorgenkind Schachabteilung

Margit Grabscheid und Claudia Preißing informierten über Frauengymnastik und Aerobic. Höhepunkt 2018 sei das Landesturnfest in Weinheim gewesen. Aus der Abteilung Fußball berichtete Nick Wöhrle, dass man mit dem bisherigen Verlauf der Saison äußerst zufrieden sei. Roland Muth berichtete über die Aktivitäten der Jedermannsportgruppe. Zusammen mit den Sportfreunden aus Heldenfingen werde Beachtliches auf die Beine gestellt, etwa die Reise nach Kreta zum 20-jährigen Bestehen. Timo Preißing gab einen Einblick in den Jugendbereich.

Einziges Sorgenkind des Vereins ist derzeit die Schachabteilung: Neben dem voraussichtlichen sportlichen Abstieg in dieser Saison wird es zunehmend schwieriger, Spieler zu gewinnen, berichtete Armin Leber.