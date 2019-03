Vor fünf Jahren stellte der Betreiber des AKW Gundremmingen den Antrag auf Genehmigung zum Rückbau. Nun wurde sie erteilt. Wie geht es jetzt weiter?

Seit Januar 2018 produziert Block B des Atomkraftwerks Gundremmingen keinen Strom mehr. Der eigentliche Rückbau hat seither jedoch noch nicht begonnen. Der Grund: Es fehlte die dafür notwendige Genehmigung des bayerischen Umweltministeriums. Seit Dezember 2014 hatte der Antrag im Ministerium vorgelegen. Am Mittwoch, 20. März, wurde die Freigabe nun erteilt.

Im Kraftwerk sieht man die Genehmigung als einen „Meilenstein“, dies wurde beim Jahrespressegespräch am Donnerstag deutlich. Man freue sich, nun „endlich loslegen zu können“, so Dr. Heiko Ringel, technischer Geschäftsführer.

Was wird nun rückgebaut?

Doch was genau bedeutet das nun? Die Genehmigung bezieht sich ausschließlich auf den Rückbau von Anlagenteilen im Maschinenhaus von Block B. Eine Freigabe für den Rückbau des Reaktors gehe damit nicht einher, betont Ringel. Hierfür sei ein eigenes Genehmigungsverfahren notwendig.

Im Maschinenhaus hatten seit 18. Januar 2018 vorbereitende Arbeiten stattgefunden. So habe man Beton-Abschirm- und Setzsteinmauern entfernt, die nach der Abschaltung keine Funktion mehr erfüllt haben. Zudem seien Transportwege und -flächen geschaffen worden, die für den Rückbau nötig seien, so Ringel.

Nun, da die Rückbaugenehmigung vorliege, könne mit dem Abbau von Teilen begonnen werden, die fest mit der Anlage verbunden sind. Als erstes werde dies das Kondensatorreinigungsystem betreffen. Die Turbine und der Generator kämen erst nachgelagert an die Reihe. „Man kann sich das aber nicht so vorstellen, dass wir da jetzt morgen mit der Flex rangehen“, erklärte Ringel. Für jedes Abbauverfahren und für jeden Schritt brauche es eine behördliche Zustimmung, jeder Schritt müsse dokumentiert und abgenommen werden. Man müsse sich den Rückbau wie den Aufbau des Kraftwerks vorstellen - mit den damit entsprechend verbundenen Zeitspannen, so der technische Leiter.

Parallel zum Rückbau im Maschinenhaus laufen die Kühlsysteme für die Brennelemente im Lagerbecken von Block B weiter. In diesem befindet sich nach wie vor Kernbrennstoff, der insgesamt fünf Jahre abklingen muss. Erst wenn alle abgebrannten Brennelemente aus dem Becken entfernt und im Zwischenlager seien, könne der Rückbau am Reaktor und am Becken beginnen.

Castortransport auf dem Werkgelände: Brennelemente kamen in Block C

In der Zwischenzeit habe man überdies Brennelemente, die nur teilweise in Block B genutzt worden seien, per innerbetrieblichem Transport in den noch am Netz befindlichen Block C gebracht. Insgesamt haben hierfür fünf Castortransporte im November 2018 sowie im Februar und März 2019 auf dem Werksgelände stattgefunden. Weitere innerbetriebliche Transporte seien zu diesem Zweck nicht vorgesehen.

Neben veränderten Betriebsabläufen, die durch die Abschaltung von Block B entstanden sind und die zu einer weiteren Reduktion des Kraftwerkspersonals um 30 Mitarbeiter im Verlauf des Jahres 2018 geführt haben, gab es organisatorische Veränderungen beim standorteigenen Zwischenlager: Dieses wurde zum 1. Januar 2019 von der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) übernommen, die es seither betreibt.

Neuer Betreiber für das Zwischenlager

Das Lager wurde der BGZ mit 60 Castoren befüllt übergeben. Aktuell befinden sich 61 Behälter in der Halle. Bis zum Jahresende sollen weitere neun Castoren hinzu kommen. Fünf Mitarbeiter haben auf Grund des Betreiberwechsels am Zwischenlager bereits den Arbeitgeber gewechselt. Das Ziel ist der autonome Betrieb des Lagers. Hierfür würden zwischen AKW-Betreiber und der BGZ derzeit Konzepte erarbeitet, um beispielsweise die Stromversorgung des Lagers unabhängig vom Kraftwerk zu gewährleisten. Überdies müssen eigene Transportzufahrtswege und ein eigenständiger Objektschutz geschaffen werden.

Revisionen und Zwischenfälle

Im Verlauf des Jahres 2018 gab es im AKW Gundremmingen insgesamt fünf meldepflichtige Ereignisse, darunter ein Leck an einem Zwischenkühlsystem in Block C. Zwei weitere Vorfälle hatten sich im Frühjahr 2018 während einer Revision ereignet. Diese dauerte anschließend länger als vorgesehen. Eine Gefährdung des Personals, der Anlage oder der Umwelt habe es in keinem Fall und zu keiner Zeit gegeben, so der AKW-Betreiber.

Eine erneute, turnusgemäße Revision von Block C ist ab dem 21. April geplant. Die Anlage wird dafür fünf Wochen vom Netz genommen und gewartet. Vorgesehen ist der Tausch von Brennelementen sowie Prüfungen an Anlagenteilen und Sicherheitssystemen. Als besondere Maßnahme steht eine turnusgemäße Untersuchung des Reaktordruckbehälters mit einer Kamera an. Die Arbeiten sollen Ende Mai abgeschlossen sein. Block C bleibt noch bis Ende 2021 am Netz.

Schon jetzt aber arbeitet der AKW-Betreiber am Antrag für den Rückbau des zweiten Blocks. Eines Tages sollen dann Rückbauarbeiten an beiden Blöcken parallel stattfinden. Insgesamt rechnet man im AKW mit 15 bis 20 Jahren, die das Unterfangen insgesamt dauert.

