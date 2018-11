Kreis Heidenheim Wo am Wochenende Adventsmärkte sind

Kreis Heidenheim / Carolin Wöhrle

Am kommenden Wochenende wird in mehreren Gemeinden und Teilorten auf die besinnliche Zeit eingestimmt. Hier unsere Übersicht.

Als müsste es unbedingt der 1. Advent sein: In gleich acht Orten des Landkreises finden am kommenden Wochenende Adventsmärkte statt. Einer der größten ist sicherlich der Gerstetter Markt, der traditionell am Samstag vor dem 1. Advent stattfindet. Veranstalter ist der lokale Gewerbeverein „Gerstetten hat's“. In der Ortsmitte und rund um den Marktplatz finden sich die Buden der Händler und der örtlichen Vereine, die den ganzen Samstag über Kulinarisches bieten.

Eine ordentliche Nummer kleiner wird am Sonntag die Steinheimer Dorfweihnacht, die in diesem Jahr bereits zum fünften Mal stattfindet – und zwar rund um den Gasthof Kreuz. Zum Aufwärmen gibt es Glühwein und andere Heißgetränke sowie Essen vom Grill und aus dem Topf des Restaurants. An den Marktständen werden Geschenkideen zu Weihnachten angeboten.

Auch der Adventsmarkt in Hermaringen lädt seine Besucher am Samstag zum Bummeln ein. Vereine und Hobbykünstler aus dem Ort bieten hier ihre Waren an den ständen an: Wer Handarbeiten, Holzfiguren oder selbstgemachte Marmeladen sucht, wird hier fündig. Für die kleinen Besucher des Weihnachtsmarktes gibt es Märchenstunden im Kinderstadel.

Ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt findet am Samstag ab 15 Uhr auf Schloss Brenz statt: der Schlosszauber. Von 15 bis 20 Uhr wird auch hier viel Selbstgemachtes rund um Weihnachten angeboten – und das vor der schönen Kulisse des Schlosses.

Klein, aber oho

Gleich zwei Königsbronner Teilorte veranstalten am Samstag ihre Weihnachtsmärkte: Die evangelische Kirchengemeinde organisiert erneut die kleine aber feine Dorfweihnacht Zang. Los geht's um 15.30 Uhr.

Zum zwölften Mal öffnet um 16 Uhr am Ochsenberger Lindenplatz das Weihnachtsdörfle. Auch in diesem Jahr werden die Erlöse dieses Adventsmarktes für gute Zwecke gespendet.

Ebenfalls ein Weihnachtsdörfle gibt es auf dem Rittergut Stetten. In diesem Jahr präsentiert zum Stettener Advent um 16 Uhr der Kinderchor „Die schrägen Töne“ das Musical „Ein großer Tag für Vater Martin“.

Ganz bescheiden nennt sich auch der Adventsmarkt rund um die Alte Mühle in Burgberg „Weihnachtsmärktle“ – dabei können sich hier die Besucher gleich über mehrere Tage auf Weihnachten einstimmen: In und um die Schaumühle sind an den kommenden beiden Wochenenden Geschenkideen, Krippen und traditionelle Burgberger Handwerkskünste zu finden. Los geht es am Freitag, 30. November, um 18 Uhr.

Alle Adventsmärkte in der Übersicht: