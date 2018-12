Gerstetten Adventskonzert mit „Nota Bene“

Gerstetten / Elisabet Ablasser

Der Chor Nota Bene erfreute die Zuhörer in der Nikolauskirche mit Modernem und Traditionellem zum Fest.

Mit einem adventlichen Konzert griff der Chor Nota Bene die vielfältigen Stimmungen der Vorweihnachtszeit auf. Nach einführenden Worten von Thomas Noack zogen die Sänger mit Dirigentin Kristin Geisler zur zeitgenössischen Komposition und beeindruckenden Klangwirkung von „Eternal Christmas“ von Lorenz Maierhofer in die gut besuchte Nikolauskirche ein. Bekannte weihnachtliche Stücke schlossen sich dann an. Soli von Willi Langhans und Susanne Schneider gehörten dazu. Danach folgten gospelartige Stücke. Bei „Follow that Star“ begannen die Männer kräftig, aber auch die Frauen setzten stark ein. „When Hope Was Born“ ließ die Solistinnen Carina Neuhäuser und Desireé Schleicher-Ortlieb in den Vordergrund treten. Mit „Die wunderbarste Zeit ist nah“ von John Rutter stimmte der Chor richtig auf Weihnachten ein. Heiter wünschten der Chor zusammen mit einer Kindergruppe „Fröhliche Weihnacht überall“: zwölf junge Sänger im Alter ab sechs Jahren und allesamt Chorkinder. Eintauchen in die Weihnachtswelt konnten die Gäste dann nochmals bei den Zugaben „All I Want for Christmas“ von Mac Huff und Kristin Geisler sowie bei „Night of Silence“. Beim „Stille Nacht“ stimmten dann alle mit ein.

Durch feine Akzente hatte „Nota Bene“ zusammen mit den Kindern und der Klavierbegleitung von Claudie Schulz für jeden Zuhörer eine adventlich passende Atmosphäre kreiert.